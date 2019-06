Ida e Riccardo sono tornati insieme? Esattamente un anno fa in questo periodo Ida e Riccardo partecipavano al reality dei sentimenti, Temptation Island da cui dopo molte liti e discussioni uscirono assieme giurandosi amore eterno.

Ida e Riccardo news: cosa è successo ai due?

La storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata una delle storie più belle e tormentate del docu-reality prodotto dalla Fascino. A parte l’abitudine di lui di distruggere qualsiasi cosa gli capitasse a tiro, per la rabbia di vedere la sua amata relazionarsi con un tentatore, abbiamo visto come negli anni questa storia sia cambiata per poi rimanere sempre uguale a sé stessa.

Sicuramente una delle storie più difficili e sofferte del Trono Over in stile Gemma Galgani, con molte lacrime, prese di posizioni e litigi ma ora sappiamo che è finalmente stato messo un punto a questa situazione.

A volte l’amore non basta, se i caratteri sono troppo differenti e soprattutto se si vogliono cose diverse, non è possibile stare assieme.

Ida e Riccardo: game over, un amore al capolinea

Dunque le strade tra Riccardo e Ida si sono ufficialmente chiuse e a darne notizia è proprio lei dalle pagine del Magazine ufficiale di Uomini e Donne.

La donna ha spiegato che, ora è più serena e sta meglio e che si è resa conto che quello con Riccardo è un amore impossibile e quindi è pronta a voltare pagina e trovare anche un nuovo amore, perché no?

Sempre al settimanale ha fatto sapere che ora si dedica al figlio e al lavoro, e ovviamente agli amici, una fra tutti Gemma Galgani.

Difatti le due donne sono diventate molto amiche, tanto che anche l’anno scorso la Galgani era sbarcata nell’isola delle tentazioni per dare manforte ad Ida. Le due dame postano delle foto sui social a testimonianza del loro consolidato sentimento amicale.

Ufficiale, Ida e Riccardo non sono più una coppia: le parole di lei

La cosa che in parte mi rincuora è la consapevolezza di avercela messa davvero tutta per recuperarla, anche se poi non ci sono riuscita. L’ho rivisto il 16 giugno scorso e assicuro che, se tempo fa me lo sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia ero sconvolta.

Lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva continuato a scrivermi che aveva delle cose da dirmi. Secondo me non c’era più bisogno di sentirci, visto che il suo silenzio in trasmissione aveva detto pure troppo. Ci siamo finalmente detti che abbiamo sbagliato entrambi.

Siamo entrambi dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c’era più niente da dire quindi ci siamo abbracciati, io gli ho detto ‘ti voglio bene’, e lui l’ha detto a me ed è finita così.

Sarà veramente finita? O a settembre li ritroveremo in trasmissione?