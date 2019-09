Sono iniziate le registrazioni del trono over di Uomini e Donne. Nel parterre sono tornati alcuni protagonisti delle passate edizioni, tra i quali troviamo Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due non sono tornati insieme e il cavaliere dice di essere ancora innamorato della sua ex compagna. Ida, però, ha fatto una rivelazione che ha sconvolto il pubblico di Maria De Filippi. Di seguito tutte le news.

Uomini e Donne news, Ida Platano e Andrea Filomena si frequentano?

Durante la prima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano, chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi, ha dichiarato di aver iniziato una conoscenza (telefonica) con un altro uomo. La dama ha scambiato alcune chiacchiere con Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello.

Andrea è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island. Il ragazzo ha deciso di interrompere la relazione con la fidanzata Jessica, dopo che questa si era invaghita del single Alessandro Zarino, attualmente tronista di Uomini e Donne.

Ida Platano e Andrea Filomena stanno insieme?

Ida Platano ovviamente ha voluto fare chiarezza riguardo alla sua conoscenza con Andrea Filomena. La dama del trono over di Uomini e Donne ha dichiarato di aver scambiato solo alcune chiacchiere con l’ex protagonista di Temptation Island ed ha precisato che tra di loro è nata, per il momento, solo un’amicizia.

Ida Platano e Andrea Filomena, dunque, non stanno insieme, ma è probabile che la loro conoscenza vada avanti nei prossimi giorni. L’ex concorrente di Temptation Island potrebbe addirittura sbarcare nel trono over di Uomini e Donne.

Chissà cosa ne pensa Riccardo Guarnieri, che dice di essere ancora innamorato di Ida. Il cavaliere, però, non ha mai fatto nulla di concreto per riconquistare la sua ex compagna. L’unica cosa certa è che Ida e Riccardo saranno ancora protagonisti nel trono over di Uomini e Donne.