Martina De Ioannon rompe il silenzio, sui social, dopo la scelta-sofferta registrata a Uomini e donne, che l’ha vista uscire dal dating-show in coppia con Ciro Solimeno e non con il favorito dai telespettatori, Gianmarco Steri. Nel frattempo, intanto, per la gioia dei fan quest’ultimo si prepara per la sua salita sul trono, su proposta di Maria De Filippi.

Uomini e donne, il ritorno della tronista Martina De Iannon sui social

Martina De Ioannon torna sui social, per parlare agli internauti di sé e a margine della scelta registrata tra i due corteggiatori presentatisi alla corte di Uomini e donne, per contendersi il suo cuore.

La sua scelta è ricaduta, inaspettatamente per i più tra i telespettatori, su Ciro, il che ha gettato nello sconforto l’altro corteggiatore Gianmarco così come i fan del giovane e in virtù del corteggiamento romantico serrato di Steri verso la bionda tronista uscente. In occasione della scelta, Martina ha confidato visibilmente commossa a Gianmarco di non poterlo scegliere, nonostante la sua condotta nel programma da principe azzurro, e per via del forte sentimento provato per Ciro. Tornata ad attivarsi a mezzo social, quindi ha ringraziato la produzione del programma di Maria De Filippi, per poi aggiungere nel suo primo messaggio post-scelta sui social:

“Estremamente grata e fortunata perché sono stati i 5 mesi più intensi, belli, emotivi, impegnativi e riflessivi della mia vita. […] Ringrazio me stessa perché non mi sono mai fatta influenzare dai giudizi, dai pensieri, dalle idee di nessuno, ho solo ascoltato e riflettuto prendendo il bello e il brutto”.

Tra le righe del post che rompe il silenzio social di Martina dopo il ruolo di tronista coperto a Uomini e donne, la tronista uscente ha poi fatto menzione dei due corteggiatori Ciro e Gianmarco. Quasi come a voler ammettere di essere reduce da una scelta difficile, fatta sentendosi combattuta tra i due corteggiatori:

“Ringrazio Ciro e Gianmarco perché con educazione e sincerità hanno tirato fuori tutte le mie emozioni e tutti i miei difetti”.

Il giovane che ha conquistato i cuori del pubblico con il suo romanticismo, corteggiando con gesti e parole dolci la tronista contesa per mesi con Ciro, commenta ai microfoni di WittyTV la scelta di Martina, tra delusione e consapevolezza.

Gianmarco Steri commenta la non-scelta

“Sincero, non l’avevo messo in conto, perché gli occhi mi trasmettevano altro – ha dichiarato in una allusione critica a Martina-, però evidentemente mi sono sbagliato. Ci rimango male però si va avanti senza problemi”.

L’ex corteggiatore non ha rimpianti per come ha vissuto questa sua esperienza televisiva, che intanto lo vede premiato al titolo di neo eletto al ruolo di tronista, a Uomini e donne:

“Non mi sono pentito di niente perché sono stato sempre me stesso. Sono stato razionale, irrazionale. Sono stato quello che sono”.

Per il tronista Gianmarco Steri, al di là del due di picche della tronista, resta la certezza dell’importanza di dare valore a un sentimento e alla ragione del cuore. Una scelta valorosa che spesso può condurre alla delusione, anche se al tempo stesso fortifica:

“C’è stato un momento in cui le telecamere mi pesavano all’inizio. C’è stato un momento in cui le telecamere le abbattevo, non esistevano più. Le emozioni sono quelle che ti portano avanti e quindi sono quelle che ti portano fino a qua.”, fa sapere il non-scelto, in un’intervista concessa a WittyTV.

Nonostante il rammarico del fatto di non essere stato scelto, infine, Gianmarco intende rivolgere parole di affetto a Martina, augurandosi il meglio in divenire, per lei:

“Le auguro di viversi sempre le emozioni al massimo e di seguire sempre quello che le piace”.