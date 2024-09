Dopo l’esperienza di Temptation Island dove ha partecipato in coppia con l’ex fidanzato Raul Dumitras, Martina De Ioannon è pronta per una nuova avventura televisiva. La 26enne romana, infatti, è la nuova tronista di Uomini e Donne in partenza su Canale 5.

Martina De Ioannon è la nuova tronista di Uomini e Donne

E’ ufficiale: Martina De Ioannon sarà sul trono della nuova stagione di Uomini e Donne 2024-2025 in partenza nei prossimi giorni su Canale 5. La 26enne di Roma è balzata alla grande popolarità dopo la partecipazione all’undicesima edizione di Temptation Island in coppia con l’ex fidanzato Raul Dumitras. Il falò di confronto finale tra Martina e Raul si è concluso con un addio. Proprio Martina nel video di presentazione di Uomini e Donne ha rivelato sul finale di Temptation Island:

«Non pensavo che questa esperienza andasse così. Sono entrata convinta di amare Raul e pensando che l’unico problema della nostra relazione fosse la sua gelosia. Già però dopo una settimana mi sono resa conto che il centro del problema non era più quello; mi sono resa conto di non essere più innamorata di lui. Non è stato facile prendere questa decisione perché non me l’aspettavo, ma come faccio sempre nella vita affronto le cose di petto. Ho preferito chiudere un qualcosa che non sarebbe stato sincero».

Martina ha anche confessato che, una volta uscita da Temptation Island, ha provato a frequentare il tentatore Carlo Marini, ma la conoscenza è terminata per differenze caratteriali.

Chi è Martina De Ioannon di Uomini e Donne?

La partecipazione a Uomini e Donne come tronista per Martina De Ioannon è l’inizio di un nuovo percorso. La 26enne romana, infatti, ha precisato di non essere alla ricerca di una storiella e vuole un uomo che sia capace di corteggiarla. «Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita, che abbia i miei stessi valori. Soprattutto quello della libertà che, per me, è importantissimo. Che mi faccia perdere il controllo e che mi faccia provare quel brividino» – ha detto Martina.

Ma chi è Martina De Ioannon di Temptation Island? La ragazza vive con i suoi genitori e si occupa del ristorante di famiglia. Ha un bellissimo rapporto con la mamma che descriva come la sua migliore amica, anche se non segue mai i suoi consigli! Con il padre, invece, ha un rapporto conflittuale visto che caratterialmente è uguale a lei. «Ci scorniamo, ma è verace e vero come me» – ha detto Martina.

Riuscirà Martina a trovare l’uomo della sua vita sul trono di Uomini e Donne?