Manuela Carriero ha lasciato il trono di Uomini e Donne. La tronista del popolare dating show di Maria De Filippi ha deciso di abbandonare il trono. Come mai? Cosa ha spinto la ex concorrente di Temptation Island a lasciare il trono?

La tronista Manuela Carriero lascia Uomini e Donne: perchè?

Manuela Carriero ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne. L’avventura della giovane tronista nel popolare dating show di Maria de Filippi è durata quanto un gatto in tangenziale visto che, nel giro di poche settimana, ha scelto di abbandonare il programma. La ex protagonista di Temptation Island ha comunicato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione durante le registrazioni di sabato 21 ottobre.

Sicuramente il percorso di Manuela a Uomini e Donne non è stato facile. La tronista, l’unica donna di questa edizione, non è rimasta particolarmente colpita dal comportamento dei corteggiatori arrivati in studio per lei. Solo due sono riusciti ad incuriosirla, ma qualcosa è andato storto anche loro.

Si tratta di Michele Longobardi e Carlo Marini che, durante le varie esterne, non hanno dimostrato un particolare interesse per la tronista. Proprio Manuela Carriero ha sottolineato di aver scelto di abbandonare il trono dopo aver maturato il disinteresse dei suoi corteggiatori.

Manuela Carriero, la tronista ha abbandonato Uomini e Donne

Manuela Carriero, ex di Luciano Punzo, è arrivata a Uomini e Donne poco più di un mese fa. Dopo l’esperienza a Temptation Island nel 2021, la ragazza è stata scelta dalla redazione di Uomini e Donne, ma qualcosa è andato storto durante la sua avventura nel dating show. L’obiettivo di Manuela era quello di trovare l’uomo della sua vita, ma una volta arrivata nel programma nessuno dei corteggiatori ha saputo far breccia nel suo cuore.

Ecco le caratteristiche del suo uomo ideale rivelate in esclusiva dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni:

Oggi vorrei un uomo che possa accompagnarmi nel mio cambiamento. Ho bisogno di voltare pagina. Voglio che l’uomo giusto, se è quello giusto davvero, conosca la mia famiglia, i miei nipoti. Se sono romantica? All’ennesima potenza. Mi piace scrivere, ho chiesto ai corteggiatori di scrivere per me, amo le cose semplici. Non credo al colpo di fulmine anche perché non sono fissata con l’aspetto esteriore. Preferisco una persona con meno addominali e più gesti d’amore. Con Luciano ero stufa delle incomprensioni. Ho preso in mano la situazione e l’ho lasciato, anche se ne ero ancora innamorata. Ho imparato tantissimo. Oggi sono indipendente e in salute. Posso dire di essere una donna davvero felice.