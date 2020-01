Uomini e Donne, la scelta di Giulio Raselli: quando va in onda?

Quando vedremo andare in onda a Uomini e Donne la scelta di Giulio Raselli? Dopo la sua assenza nella precedente registrazione del programma di Maria De Filippi, ma soprattutto dopo le varie polemiche che si sono scatenate, è giunto l’annuncio con la fatidica data. Presto, molto presto, il bel tronista sceglierà la dama con cui uscire dal programma. Ecco tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne la scelta di Giulio Raselli: la data

Giulio Raselli sceglie o non sceglie, ma soprattutto se lo fa chi sceglie? Le domande dei fan di Uomini e Donne sono tante. L’affascinante tronista, che ha dapprima partecipato al programma come corteggiatore e poi, prima di approdare sul trono, è stato abile tentatore a Temptation Island, pare aver preso la sua decisione e ben presto la comunicherà a tutti. Lo aveva comunicato lui stesso durante una delle vecchie registrazioni e molti si aspettavano di veder la fatidica pioggia di petali rossi già la scorsa settimana. Così però non è stato. I più curiosi e i fan però non dovranno aspettare ancora molto.

Secondo quanto anticipato dal Vicolodellenews, infatti, da informazioni emerse oggi, durante l’ennesima registrazione di una delle nuove puntate di Uomini e Donne trono classico, la scelta andrà in onda, in diretta, il prossimo 20 gennaio 2020. Le modalità sembrano essere quelle utilizzate anno scorso con Giulia Cavaglià e colleghi.

Lunedì prossimo dunque non vedremo, come di consueto, una puntata del trono Over, come Maria De Filippi ci aveva ormai abituato. Niente Gemma e niente liti fra la dama torinese e Tina Cipollari. Tutti gli occhi saranno puntato su Giulio.

Uomini e Donne trono classico: l’ultima registrazione

Altre news, sempre secondo le talpe del noto sito nella registrazione odierna è successo davvero di tutto. Daniele Dal Moro, nell’occhio del ciclone, ha iniziato ad uscire con alcune corteggiatrici e pare essersi anche aperto molto.

A far discutere è stato soprattutto un suo gesto. L’ex gieffino stava aprendosi, seppur nella prima esterna, con una sua corteggiatrice. Parlando insieme, infatti, la ragazza è riuscita a fargli raccontare un po’ di sé e a fargli ammettere di aver a lungo sofferto. Dicendo di aver il cuore graffiato, Daniele, però, pare quasi essersi commosso. A quel punto la ragazza, visto che gesticolava molto, per esprimergli la sua vicinanza, ha cercato di prendergli la mano, ma lui l’ha subito tolta.

Sul gesto si è a lungo discusso in studio. Qualcuno ha capito Daniele e detto che forse era troppo presto per una cosa così intima. Altri invece l’hanno attaccato duramente. Eppure il neo tronista ha spiegato che non era quello il momento giusto. Dal canto suo la corteggiatrice in questione pare esserci rimasta male. Mai si sarebbe aspettata che Daniele togliesse la mano.