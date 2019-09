Nella prima puntata del trono over di Uomini e Donne c’è stato spazio anche per Ida e Riccardo. La coppia è tornata in studio e probabilmente anche quest’anno saranno tra i protagonisti principali del programma di Maria De Filippi. I due non sono tornati insieme, ma in estate si sono visti. Riccardo, infatti, l’ha raggiunta a Brescia.

