Nel weekend è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi riaprirà oggi i battenti, probabilmente con una puntata dedicata proprio al trono senior. Di seguito le ultime anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: la registrazione del trono over

Negli ultimi giorni è stata registrata la terza puntata del trono over di Uomini e Donne. Le anticipazioni, fornite da ilvicolodellenews, raccontano di una coppia che ha già deciso di lasciare il programma: si tratta di Raimondo e Loredana e per me c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Protagonista della registrazione ovviamente Gemma Galgani: la dama sta conoscendo ben tre cavalieri, ma tra questi uno in particolare l’ha fatta soffrire. Il suo nome è Jean Pierre e, secondo il racconto di Anna Tedesco, le avrebbe detto di essere poco interessato a Gemma. In puntata la storica dama del trono over ha accusato il colpo ed ha quasi pianto.

Chi, invece, ha versato nuovamente lacrime per il suo ex compagno è Ida Platano. Dopo una scenata di gelosia da parte di Riccardo Guarnieri, la dama bresciana non ha resistito ed ha pianto nuovamente al centro dello studio. Ida non riesce a frequentare nessuno perchè nel suo cuore c’è ancora Riccardo. La situazione, però, sta diventando veramente pesante e la De Filippi deve assolutamente porre un freno.

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: si torna a parlare di Giorgio

Quest’anno, grazie alla presenza di Anna Tedesco, in studio si parla molto anche di Giorgio Manetti, storico cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Sia nella seconda che nella terza registrazione, l’opinionista Gianni Sperti ha tirato in ballo l’amicizia tra Anna e l’ex cavaliere toscano. Gianni non ha mai creduto alla loro amicizia, perchè secondo lui i due si frequentavano di nascosto.

In settimana Anna è stata a Firenze ed ha incontrato in un ristorante Giorgio insieme alla sua nuova compagna. Gianni Sperti ovviamente non ha commentato bene l’accaduto. Ricordiamo anche che in passato Anna decise di lasciare il programma proprio per non rispondere più alle insinuazioni dell’opinionista.