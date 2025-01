Tina Cipollari è stata annunciata come tronista ufficiale di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha deciso di puntare su di lei per le prossime puntate del dating show. D’altra parte la Cipollari è alla ricerca da tempo di un amore e la redazione ha deciso di appoggiare la sua richiesta con un trono ad hoc. Il pubblico è ovviamente curioso di scoprire chi scenderà a corteggiare Tina. Tra le indiscrezioni circolate in questi giorni è spuntato anche il nome di Giorgio Manetti, l’ex storico di Gemma Galgani.

Tina Cipollari tronista a Uomini e Donne, Giorgio Manetti corteggiatore?

Noi di SuperGuida TV abbiamo contattato Giorgio Manetti. L’ex fidanzato di Gemma Galgani è stato spesso tirato in ballo nei mesi scorsi. Si è vociferato di un suo ritorno nel programma ma finora non è mai accaduto. Sicuramente se questo dovesse succedere è chiaro che l’attenzione del pubblico sarebbe tutta su Gemma Galgani che non ha mai dimenticato il Gabbiano.

Giorgio Manetti, ai nostri microfoni, ha però escluso un suo rientro nel parterre che lo ha reso popolare: “Vi immaginate io a corteggiare Tina Cipollari? Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente ma poi in trasmissione non tornerei per corteggiare Tina ma neanche nessun’altra dama. La notizia però mi ha fatto sorridere. Mi fa piacere sapere che ad oggi il pubblico spera in un mio ritorno ma non mi troverei più a mio agio”.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha poi commentato la notizia del trono di Tina Cipollari: “Si rimette in gioco come fece con Kikò, con il suo ex marito. Tina è una donna poliedrica, dalle mille iniziative, vera e divertente. Sarà bello vederla di nuovo in quei panni”.

Il gavettone di Tina Cipollari contro Gemma Galgani

In una delle scorse puntate, Tina Cipollari ha gettato una secchiata d’acqua addosso a Gemma Galgani. L’opinionista si è poi giustificata dicendo di averlo fatto per antipatia. Non è la prima volta che Tina decide di fare uno “sgambetto” alla Galgani, già era accaduto che le lanciasse dei gavettoni.

Giorgio Manetti, nel commentare questo episodio, ha preso le difese di Tina: “Gemma non si può lamentare perché lei forse ha la memoria corta ma alcuni anni fa tirò un bicchiere d’acqua in faccia a Barbara De Santi. Ha poco da lamentarsi, quello che fai ti viene reso. Alla fine credo però che siano dinamiche anche un po’ studiate”.

Gemma Galgani e la ricerca dell’amore

Gemma Galgani è ancora alla ricerca dell’anima gemella. Nonostante le delusioni sentimentali, la dama di Uomini e Donne non si è ancora arresa. Giorgio Manetti però ci ironizza su: “Io penso che di questo passo Gemma starà lì fino a quando compirà 90 anni. Lei tra quattro giorni compie 75 anni e colgo l’occasione per farle gli auguri ma sicuramente rimarrà ancora nel programma per un’altra decina di anni. A 90 anni Maria le dirà ciao”.

In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani, parlando del suo percorso all’interno del programma, aveva ammesso di essere rimasta profondamente delusa almeno quattro volte senza però fare i nomi degli interessati. Ovviamente, leggendo queste dichiarazioni, il pubblico del dating show ha subito pensato a Giorgio Manetti.

L’ex cavaliere però fa delle precisazioni importanti al riguardo. Spiega di essere rimasto deluso dall’atteggiamento di Gemma: “Mi ha lasciato lei. Quando stava con me era felice, stava benissimo, poi non mi ha messo al corrente delle decisioni che aveva preso d’accordo con la redazione e a me quello ha dato molto fastidio. Avevo fiducia in lei ma Gemma mi ha colto davvero di sorpresa. E’ stata bravissima a fingere fino alla sera prima del 4 settembre 2015 ma io ero ignaro di tutto. Pertanto, se c’è una persona che dovrebbe essere delusa quella sono io”.