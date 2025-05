Annalisa è pronta a lanciare il nuovo singolo dal titolo “Maschio”. Il brano che sicuramente è pronto a contendersi il titolo di nuova hit dell’estate 2025 è in uscita il prossimo giovedì 8 maggio. La canzone dà il via al nuovo corso musicale di Annalisa, protagonista assoluta in questi ultimi anni della scena musicale italiana con brani diventati delle vere e proprie hit.

Annalisa: “Maschio” è il nuovo singolo: quando esce

“Maschio”, scritto da Annalisa con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione, è un lavoro che fonde stilemi lessicali anni ‘70 e ‘80 con sonorità ultra moderne, un equilibrio tra nostalgia narrativa di radice italiana e sound design internazionale, nel solco dell’identità elettronica della cantautrice. Il risultato è un brano energico, potente, misterioso.

Dichiarazioni della cantante

“Maschio è una nube” – racconta Annalisa – “Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui!”.

Annalisa sarà in tour a novembre e dicembre 2025 nei principali Palasport italiani (organizzato da Friends & Partners) per quello che sarà il “CAPITOLO I” di un nuovo viaggio. (Info e prevendite friendsandpartners.it).

Annalisa: le date del tour 2025

Queste le date del tour 2025 di Annalisa: