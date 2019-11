Nella puntata di ieri pomeriggio del trono over di Uomini e Donne è arrivato un nuovo cavaliere per Gemma Galgani. Si chiama Juan Luis, è venezuelano ed ha contattato la redazione perchè ammira profondamente la dama torinese (QUI IL VIDEO DI PRESENTAZIONE). Gemma ovviamente è rimasta attratta dal nuovo cavaliere, che ha attirato su di sé gli occhi di tutte le dame del parterre. La coppia si è subito esibita con il gioco dell’uva (QUI IL VIDEO), voluto fortemente dall’opinionista Tina Cipollari. Gemma e Juan Luis, però, non convincono il pubblico di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, critiche per Gemma e Juan Luis

Gemma e Juan Luis sono una delle nuove coppie del trono over di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti ieri pomeriggio nello studio di Maria De Filippi e adesso avvieranno una frequentazione. La neo coppia, però, è stata fortemente criticata dal pubblico di Uomini e Donne. Molti, infatti, pensano che siano finti e che facciano tutta una messa in scena per restare al centro dello studio.

Alcuni utenti hanno commentato sulla pagina ufficiale del programma, scrivendo: “Lui è più falso del Gabbiano (riferimento a Giorgio Manetti ndr.), lei è felice perchè si assicura altri mesi da protagonista“. Qualcun altro, invece, ha rincarato la dose alludendo ad una questione di “business“.

Gemma Galgani e il nuovo cavaliere venezuelano sono solo all’inizio della conoscenza e solo il tempo dirà se si è trattato di una messa in scena oppure se sboccerà l’amore tra i due nuovi protagonisti del trono over.

Gemma Galgani, la caduta di una dea

Cosa sta succedendo a Gemma Galgani? La dama del trono over di Uomini e Donne era una delle più apprezzate del programma. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi stravedeva per lei e la sua presenza in molti programmi (come ad esempio Selfie – Le cose cambiano o Uomini e Donne – La scelta) era sinonimo di boom di ascolti.

Da un po’ di tempo, però, il pubblico si è rivoltato contro la dama e molti stanno passando dalla parte di Tina Cipollari, acerrima rivale della torinese. Molti sono stufi della presenza della dama nel programma di Canale 5 e chiedono la sua ‘cacciata’.

La conoscenza con Juan Luis potrebbe complicare ancor di più la situazione di Gemma. La storia è partita subito col piede sbagliato e il tempo potrebbe solo peggiorare le cose.