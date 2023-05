A poco più di una settimana dalla scelta a Uomini e Donne, Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli si sono detti addio. Proprio così, l’ex tronista del dating show di Canale 5 ha annunciato tramite i social la fine dell’amore con la corteggiatrice. Un vero e proprio record!

Luca Daffrè e Alessandra si sono lasciati: l’annuncio su Instagram

E’ finita tra Luca Daffrè e Alessandra. Sono durati quanto un gatto in tangenziale l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta. Un trono lampo per una scelta altrettanto lampo conclusasi con un happy ending durato a malapena una settimana! A distanza di poco più di una settimana dalla messa in onda della scelta, Luca ha annunciato tramite i suoi profili social: “ci siamo lasciati“. Ecco le parole dell’ex tronista:

Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle amiche invece di parlare con me, siccome aspettavo un confronto fino a ieri) preferisco darvi io spiegazioni.

Un lungo messaggio quello del modello che ha proseguito dicendo:

Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere, ma qualcosa, al di fuori del programma, non è andato come sperato.

Luca Daffrè e Alessandra: i motivi della fine

Non solo, Luca Daffrè sempre sui social parlando della fine della storia d’amore con Alessandra ha aggiunto:

Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna.

L’ex tronista ha poi rassicurato tutti i fan e il pubblico di essere sempre stato onesto e sincero durante il suo percorso all’interno di Uomini e Donne e di aver fatto una scelta “voluta e sentita, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo“.

