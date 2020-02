Dopo la “fake news” sul Trono Classico “sospeso”, le puntate di Uomini e donne continuano ad andare regolarmente in onda nel pomeriggio di Canale 5. Infatti, anche domani, giovedì 27 febbraio 2020, il programma condotto da Maria De Filippi torna in tv e, nell’attesa, queste qui sono le nuove anticipazioni ufficiali su quello che vedremo.

Uomini e donne, domani in onda il Trono Over: anticipazioni dalla puntata

Stando alle ultime news, la nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne – in onda dalle ore 14.45 di domani pomeriggio – riprenderà il racconto lì da dove eravamo rimasti, con gli aggiornamenti su Massimiliano e Valentina M.

Dopo il “passo indietro” annunciato dal cavaliere, infatti, l’Autiero cercherà di mettere in guardia la dama – il cui cognome è Mangini – e lo farà con queste parole, applaudite anche dal pubblico in studio: “Valentina per favore ti alzi da quella sedia?”.

Ad intervenire sulla vicenda, però, sarà anche Armando. Incarnato si rivolgerà a Massimiliano invitandolo a pensarci bene, anche perché “Valentina è una bella donna e ti sta dimostrando tanto”.

Terminato il blocco con i due, allora, l’attenzione sarà poi virata sul rapporto tra Barbara De Santi e il corteggiatore Michele. Una signora del pubblico, però, si schiererà contro la dama e in studio anche Tina Cipollari reagirà alle provocazioni della donna.

Uomini e donne, anticipazioni dal Trono Over: Antonella e il corteggiatore col costume da Batman

Infine, nella puntata di domani, 27 febbraio 2020, assisteremo anche alle ultimissime notizie su Antonella. Archiviata la conoscenza con Jean-Pierre, infatti, la dama sarà alle prese con un nuovo corteggiatore.

Una rivelazione, però, lascerà di sasso anche la stessa Maria De Filippi. E’ vero o no che l’uomo dorme solamente senza vestiti e che in casa ha un costume da Batman? A domani per tutti i dettagli del caso!