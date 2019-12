Uomini e Donne, il dating showdi Maria De filippi si prende una pausa per le festività natalizie 2019 e tornerà a gennaio del 2020. Come di consueto Queen Mary si allontana dagli schermi tv per festeggiare il Santo Natale e il Capodanno lontano dai riflettori e dal clamore mediatico.

Uomini e Donne va in vacanza: ecco quando tornerà

L’appuntamento con il Trono Over, che registra ascolti pazzeschi e con il Trono Classico è rimandato al prossimo anno, dal momento che il programma pomeridiano di canale 5, leader negli ascolti, avrà una pausa che va da lunedì 23 dicembre fino a alla befana. Tornerà in onda, infatti, martedì 7 gennaio 2020.

Al posto dell’amato dating show, saranno in programma dei film, ad esempio già lunedì 23 andrà in onda il film Natale a Bramble House. Molti saranno dispiaciuti di questa pausa, dal momento che durante le vacanze si è più liberi dagli impegni lavorativi e quindi si avrebbe più tempo di seguire la tv.

Uomini e Donne, Trono Over: dove siamo rimasti?

Dove trascorreranno le vacanze, e soprattutto con chi, i protagonisti del Trono Over? Gemma Galgani, prezzemolina del programma ha fatto sapere che la Festa del Natale per lei è sinonimo di famiglia e tradizioni. Lei festeggerà il Natale in famiglia dalla sorella Anna e tutti i nipoti con gli immancabili crostini toscani, ricetta tramandatogli dalla mamma.

Ida e Riccardo troveranno finalmente la loro felicità?

E che ne sarà della coppia formata da Ida e Riccardo? Ammettiamolo. Questi due ci hanno un pò stufato, nel senso che è palese che hanno un modo di vivere la vita completamente differente ma è innegabile che tra loro c’è amore.

Tuttavia, dovrebbero mettere da parte le incomprensioni e vivere giorno dopo giorno le emozioni che solo un sentimento come l’amore può regalarti: senza troppi drammi, senza lacrime, e senza paranoie di sorta.

Riccardo ha chiesto ad Ida di Sposarlo, perché voleva dimostrarle con un gesto così forte il suo amore. Lei riuscirà a capirlo? Lo scopriremo al nuovo anno quando sapremo come hanno trascorso queste festività.

Uomini e Donne: Trono Classico, chi sceglierà Giulio Raselli?

Intanto c’è grande attesa per la scelta del tronista Giulio Raselli, ex tentatore di Tempataione Island ed ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Il ragazzo è diviso tra la corteggiatrice Giovanna Abate e l’altra ragazza Giulia D’Urso.

Chi avrà la meglio fra le due? Giulio pare avere un’intesa mentale più con Giovanna che considera una donna, ma dall’altra parte ha un trasporto fisico maggiore per Giulia, che tuttavia lo lascia interdetto per alcuni comportamenti infantili.

Cosa prevarrà l’attrazione fisica o quella mentale? Intanto nelle ultime puntate, Giovanna Abate ha espresso tutte le sue perplessità su Giulio affermando di non riuscire a capire quale sia la vera anima del ragazzo.

“Per l’ennesima volta, però, mi accorgo- afferma Giovanna- che Giulio non riesce mai a darmi delle sicurezze né a spendere delle belle parole in studio per valorizzare quello che abbiamo condiviso insieme.

Gli ho aperto le porte di casa mia, ma di fronte alla segnalazione di Giulia è passato tutto in secondo piano. Fa fatica a trasmettermi tranquillità e mi toglie qualsiasi certezza. Ogni settimana che passa mi rendo conto che quella stessa persona che in esterna riesce a trasmettermi tanto, in studio non mi dà nulla.

Io so bene quello che voglio, cosa penso di meritarmi da un uomo, e ho paura che lui non me lo possa dare, perché troppo pieno di sé o forse troppo pieno di un’altra donna. Non voglio arrivare al punto di dire: “Ma se mi sto innamorando?”.

Non voglio restare delusa, preferisco tutelarmi: conosco i miei limiti, ho imparato a capire fin dove posso spingermi e se c’è qualcosa che mi lega troppo, però mi accorgo che non è corrisposto, faccio dei passi indietro”

Per sapere come andrà a finire non ci resta che attendere martedì 7 gennaio 2020 data di messa in onda di Uomini e Donne dopo la pausa natalizia.