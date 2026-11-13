Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 13 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma in lacrime cerca di riconquistare Fabio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono over. Barbara e Giovanni raccontano l’evoluzione della loro conoscenza, anche se il cavaliere confessa di non essere ancora stato travolto dalla dama. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 13 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++