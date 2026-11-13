Stasera, venerdì 13 novembre 2026, un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show presentato da Ilary Brasi su Canale 5. Accanto alla conduttrice, in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della diciottesima puntata del 13 novembre, cosa succederà?

Venerdì 13 novembre 2026 dalle ore 22.00 appuntamento con la diciottesima diretta del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. La finale si avvicina e all’interno della casa gli scontri sono sempre più accesi tra i concorrenti. La diretta di oggi, venerdì 13 novembre 2026, sarà l’ultima visto che è stato annunciato da Mediaset un cambio di programmazione in vista della finalissima del 30 novembre. I prossimi appuntamenti del GF VIP 2026 saranno: lunedì 16 novembre, lunedì 23 novembre e appunto il gran finale previsto per lunedì 30 novembre.

Intanto nella casa Megan e Andreas si sono nuovamente scontrati e questa volta per della carne scongelata. La ex ballerina di Amici di Maria De Filippi stava per gettare della carne scongelata quando Andreas è intervenuto dicendole: «questo è uno spreco di cibo. Per me è una follia». Immancabile l’ingresso nella discussione di Guendalina, seconda finalista di questa edizione, che ha cercato di creare ancora più confusione, ma Megan l’ha invitata a farsi da parte visto che non si è mai occupata delle gestione della cucina e dei pasti. Ma non è finita qui, visto che Andreas Muller ha continuato a lamentarsi del comportamento dei giovanissimi e in particolare del loro rapporto col cibo e sulla gestione della spesa sottolineando uno spreco alimentare all’interno della casa. Spazio anche alla storia d’amore in corso tra Piera e Roncaccia: i due sono sempre più vicini complice anche il supporto dei fan dall’esterno.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 13 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi e le percentuali del televoto per la finale

Durante la diretta della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Danto, Varsi, Giulia Provvedi e Andreas Muller? Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa nella prossima puntata.

Stando ai sondaggi online il concorrente più salvato è Andreas Muller con il 34,63% delle preferenze seguito da Giancarlo Danto con il 25,17%. Più distaccati Alessandro Varsi con il 20,35% e Giulia Provvedi con il 19,85%. Sarà la cantante de Le Donatella ad essere eliminata?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: