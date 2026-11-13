RTL 102.5 si conferma al vertice degli ascolti radiofonici in Italia. Secondo i dati dell’ultima indagine Audiradio, relativa al periodo compreso tra il 23 giugno e il 12 ottobre, l’emittente raggiunge 6.577.000 ascoltatori nel giorno medio.
Il dato più significativo riguarda anche il quarto d’ora medio (AQH), dove RTL 102.5 sale al primo posto con 533.000 ascoltatori.
RTL 102.5 prima nel giorno medio e nel quarto d’ora
L’emittente guidata dal Gruppo RTL 102.5 consolida così la propria posizione nei principali indicatori di ascolto.
Nel dettaglio, RTL 102.5 registra:
- 6.577.000 ascoltatori nel giorno medio
- 533.000 ascoltatori nel quarto d’ora medio
- 17.226.000 ascoltatori nei sette giorni
Numeri che confermano una presenza molto forte sia nell’ascolto quotidiano sia nella capacità di mantenere il pubblico nel corso della giornata.
Il Gruppo RTL 102.5 raggiunge 9 milioni di italiani al giorno
Il risultato si allarga considerando anche Radio Zeta e Radiofreccia. L’intero Gruppo RTL 102.5 raggiunge infatti ogni giorno 9 milioni di ascoltatori, sommando le performance delle tre emittenti.
RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia condividono inoltre un modello editoriale basato sul simulcast, con palinsesti radiofonici e televisivi integrati sia dal punto di vista editoriale sia commerciale.
RTL 102.5 rafforza la leadership radiofonica
I dati Audiradio fotografano quindi un quadro particolarmente positivo per il Gruppo, con RTL 102.5 che conquista anche la leadership nel quarto d’ora medio oltre a confermarsi prima nel giorno medio.
Un risultato che rafforza il peso dell’emittente nel panorama radiofonico nazionale e che porta l’intero sistema RTL 102.5 a raggiungere quotidianamente una platea complessiva di circa 9 milioni di italiani.