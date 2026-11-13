Un nuovo colpo di scena è pronto a far trattenere il fiato ai fans di Forbidden fruit. Nel corso dei prossimi episodi infatti, assisteremo all’ingresso di Feyza Üstündağ, l’ex fidanzata di Çağatay, che si presenterà alla sua porta. L’arrivo della donna porterà scompiglio nella vita (già abbastanza complicata) di Kuyucu junior. Pronti a scoprire con noi cosa accadrà?

Anticipazioni turche Forbidden fruit: nuova crisi per Çağatay e Yildiz

Il matrimonio tra Yildiz Yilmaz e il giovane Kuyucu è tutt’altro che un’unione rose e fiori. La coppia ha dovuto affrontare molte tempeste, ultima in ordine di tempo la perdita del bambino che lei stava aspettando. E proprio mentre l’uomo sarà intento a rimettere sulla giusta carregggiata il suo matrimonio, accadrà un nuovo fatto che rischierò di creare una crisi profonda nella coppia.

Çağatay deciderà di concentrarsi sull’impresa di spedizioni, arrivando ad accantonare l’idea di venderla per trasferirsi. Se quest’ultima notizia farà felice suo padre Hasan Alì, la permanenza a Istanbul farà da cornice a n uovi guai.

I problemi inizieranno quando alla porta del suo ufficio si presenterà Feyza Üstünda, una sua vecchia compagna di scuola con la quale aveva avuto una relazione ai tempi dell’università. Affascinante e sicura di sé, la donna gli confesserà di essere appena rientrata in Turchia dopo alcuni anni trascorsi all’estero. Feyza proseguirà dicendogli di avere bisogno di un lavoro.

Rivelazione choc per Çağatay nelle prossime puntate Forbidden fruit

Al momento Çağatay non sarà alla ricerca di nuovo personale, ma prometterà a Feyza di aiutarla a trovare un lavoro. Lei – a quel punto – gli svelerà di avere fretta di avere un nuovo impiego, e continuerà dicendogli di essere la sola a occuparsi del figlioletto di sei anni, Atlas, affetto dalla sindrome di Asperger.

La donna racconterà a Çağatay di avere incontrato il padre del piccolo subito dopo la fine della loro relazione, e di avere accettato di sposarlo non appena aveva scoperto di aspettare un figlio.

Çağatay è il padre del bambino? Un terribile sospetto assale Kuyucu jr.

Feyza uscirà dall’ufficio e lascerà l’edificio, lasciando dietro di sé una scia di domande senza risposta. Çağatay è il padre del piccolo Atlas? Il dubbio continuerà a martellare nella testa dell’imprenditore, e si farà sempre più insistente quando una chiaccherata con mamma Feride lo riporterà con la memoria indietro di sei anni, fino ai giorni della sua relazione con Feyza.

Al momento però, gli spoiler turchi non rivelano se il bambino è suo figlio, e per scoprire qualcosa di più su questa nuova storyline dovremmo attendere ancora qualche giorno.