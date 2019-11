Salvo cambi di programmazione, il Trono Over di Uomini e donne tornerà in onda su Canale 5 lunedì 2 dicembre 2019. Ma cosa vedremo nella prossima puntata? Dopo Gemma e Juan Luis alle prese con le nuove dame in studio per il cavaliere, il programma darà spazio ad una nuova polemica, stavolta immediata conseguenza della sfilata “pigiama party” fatta da Barbara De Santi. Ecco il video Witty tv con le nuove anticipazioni.