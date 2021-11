Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 24 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata confronto fra Ida e Diego. Dopo la scelta i due lasciano il programma da single.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà del cavaliere Marcello e della conoscenza con Jessica. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del mercoledì 24 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Marcello e Jessica.

ore 15:00 – Jessica: “una persona come me non fa per te” con Marcello che si difende “non ho mai vantato le mie qualità di uomo finito. Il fatto che venga ribadito delle mie mancanze o sicurezze, il fatto di dire ‘tu hai paura’ io la vedo diversamente. A volte non scatta con le persone”. Tina interviene: “è chiaro che non gli piaci abbastanza, lui ha paura dell’amore“.

ore 15:15 – Marcello e Jessica decidono di chiudere la loro conoscenza. Intanto in studio ci sono tre nuove corteggiatrici per il cavaliere. Armando interviene: “ma cosa vedono queste ragazze da casa? Piange, non è un uomo, non è sicuro…“, ma Gianni precisa: “è la stessa domanda che ci facciamo per te!”. Il cavaliere rifiuta le dame e lascia il programma.

ore 15:30 – Marcello spiega perchè lascia il programma: “ringrazio tutte e tre, ma per il motivo che mi fermo anche io. Questa settimana ho visto le puntate, sono caduto in provocazioni a cui un uomo della mia età non dovrebbe nemmeno rispondere. Non è questione di demoni nè di un momento mio, sono convinto di avere un cuore enorme, mi commuovo, rido tantissimo anche se ultimamente ho riso di meno. Sono arrivato qua che avessi l’autostima sotto le scarpe, ma penso che in questo contesto non riesco a dare e far vedere cosa sono. Adoro confrontarmi con Gianni e Tina, ho sempre accettato le vostre battute perchè l’ironia rende un uomo abbastanza grande. Ho provato attrazione fisica, ma il problema era il sentimento. Non è arrivato quello che mi aspettavo qui dentro, ma non ho bisogno di questa sedia per provare dei sentimenti. Ho provato a prendere una bella scossa, ma non sono venuto qui per discutere con chi ho dietro, ma per vedere chi avevo davanti”. Armando esce dallo studio per portare una prova – foto contro il cavaliere.

ore 15:45 – Si passa al Trono classico di Roberta. La tronista è uscita prima con Luca e poi con Samuele. Due esterne e due baci!

ore 16:00 – Roberta è sempre più divisa tra Samuele e Luca.