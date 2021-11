Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 12 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata spazio al trono di Andrea Nicole.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà ancora di Gemma. La dama ci riprova per Costabile? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del venerdì 12 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. Tina richiede “Perdere l’amore”, una canzone di Massimo Ranieri e la Galgani scoppia a piangere.

ore 15:00 – Gemma è stata scaricata da Costabile. “Un sacco di patate sarebbe stato scaricato meglio” dice la dama in lacrime, ma la De Filippi l’avvisa: “sappi che ieri sera è uscito con un’altra donna“. Il cavaliere è uscito con Dominique.

ore 15:15 – Dominique: “siamo usciti in amicizia con Costabile. Tra me e lui ci sono state delle telefonate, ma sono io che l’ho chiamato. Mi prendo le colpe io, lui non mi ha mai chiamata. Non penso che tu ieri hai fatto una scelta per colpa mia, ieri sera ci siamo conosciuti un pò di più”. Costabile parla di Gemma: “quando una donna sta male per colpa mia non lo sopporto e ieri sono stato molto male a seguito del suo comportamento“. Il cavaliere non ha cambiato idea: “lei non ha fiducia in me“.

ore 15:20 – Nuovo scontro fra Tina e Gemma per colpa di un rotolone. “L’ho vista piangere e sono andata” – dice Tina, ma la Galgani è una furia: “adesso basta. E’ troppo. Cosa andavo a fare Sharm? La bella statuina? Mi hai mollato in mezzo alla pista come un sacco di patate senza un motivo. Tu sei così bravo a parlare, la grammatica, io sono di cuore. Sei un falso, bugiardo e ipocrita. Adesso parlo io: non sei stato leale, non mettere la mano sul cuore. Io ho parlato di sentimenti, ma tu con me no”. La Cipollari: “sei una cialtrona“.

ore 15:35 – Gemma precisa che non è una donna da letto: “sei un grande bugiardo perchè quando eravamo in macchina volevi salire da me e non per dormire” con Costabile che ribatte “sei una mistificazione incredibile“. La Galgani chiarisce anche un particolare su una vecchia storia del passato: “con Giorgio sono passati dieci giorni“.

ore 15:45 – Si passa alla storia di Caterina e Biagio. “Ci siamo conosciuti tre anni fa grazie al tuo invito Maria” – dice il cavaliere visibilmente emozionato – “lei era la parte che manca. Ho avuto un percorso trambusto con le donne. Ho due figlie di cui la piccolina è innamorata di lei. E’ una donna stupenda, rispettosa, ha tante qualità. Abbiamo rispetto reciproco, è la mia complice su tutto. Ha lasciato tutto, si è trasferita da me e ha la sua indipendenza economica”.

16:00 – Caterina: “per amore si può far tutto. Sono serena, prima ero una donna arrabbiata, il mio percorso non è stato tranquillo, ma con lui mi sono ritrovata ventenne a rivivere quelle cose che io cercavo e non sono riuscita a darmi”. Sul finale Diego fa una proposta di matrimonio alla dama: “vuoi sposarmi? con Caterina che risponde si! Gran finale sulle note di “Ti sposerò perchè” di Eros Ramazzotti!