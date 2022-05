Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 6 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Riccardo interrompe la conoscenza con Maria Grazia.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi Riccardo riceverà un bel due di picche. Da chi? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 6 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Alessandro. Il cavaliere si confronta con Ida: “per fortuna che sono andate così le cose se no oggi mi sarei chiuso le dita nella portiera di una auto“. Dal parterre Armando interviene subito con Tina che infuriata: “ma è tua sorella? Lei si sa difendere...”.

Secondo Alessandro, Ida non ha ancora messo un punto con Riccardo! Voi cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/aIbem2XLzC — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 6, 2022

ore 15:00 – Tina si confronta con Ida. L’opinionista è convinta che la dama sia ancora interessata a Riccardo: “non riesco a capire se sei una bugiarda seriale oppure no. Ti dimentichi quello che hai fatto prima, molte cose non combaciano“. Armando accusa: “pensa alle amiche che ti fanno compagnia durante le cene spettacolo se no ti faccio fare una grande figura di mer*a“.

Come proseguirà la conoscenza tra Marco e Ida? #UominieDonne pic.twitter.com/MlgjbfHpdy — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 6, 2022

ore 15:15 – Ida è uscita in esterna con Marco. Intanto in studio c’è un altro ragazzo che vuole conoscerla: Mirko, 44 anni di Roma. La dama non è interessata.

“Lo stesso format che hai usato con me, lo hai usato con lei” #UominieDonne pic.twitter.com/I5AKgB3R2j — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 6, 2022

ore 15:30 – Si passa a Riccardo che ha scritto nuovamente a Gloria. Niente da fare per la dama che non è interessata al cavaliere che “rifiuta” anche una nuova corteggiatrice. Tina non ha dubbi: “Ida guarda tutte le ragazze ancor prima che arrivano qui per lui. Molte volte si percepisce cosa stai pensando. Tu la prima cosa che fai le guardi, se potrebbero essere il suo tipo”, ma il cavaliere interviene: “Ida non dovresti nemmeno farla parlare”. La Cipollari si difende: “non sono una visionaria, il pubblico non è stupido e la pensa come me e Gianni”.

Quanti di voi la pensano come Alessandro? #UominieDonne pic.twitter.com/VJyXHBWOJa — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 6, 2022

ore 15:45 – In studio si parla del ritorno di Riccardo. Alessandro: “vedendo che Ida si sta riprendendo e avete una sua vita si è rifiondato. Nel caso in cui fosse tornato per Ida la trovavo una cosa lineare, ma venire qui per uscire con altre donne, no, lo trovo meschino. Questo è il mio ragionamento, le storie vanno avanti e finiscono“.

“Non sei stato chiaro” Ida ha qualcosa da dire ad Alessandro! #UominieDonne pic.twitter.com/qBwwtbaseT — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 6, 2022

ore 16:00 – Ida si confronta con Alessandro: “erano giorni che eri con un tiremmolla e ti chiesi di essere chiaro. Hai portato avanti una cosa che non sentivi. Ti piaceva stare con me e passare del tempo in compagnia”.