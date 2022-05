Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 25 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ampio spazio a Ida e Riccardo.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora della ex coppia. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 25 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata è dedicata alla sfilata del parterre maschile a tema “seduzione”. Si parte con Armando che convince in parte le dame. Gianni è contrariato: “ti invidio per la tua autostima“.

Per Armando la seduzione è qualcosa di astratto, indecifrabile e misterioso! Cosa ne pensate del suo outfit? 🎭 #UominieDonne pic.twitter.com/dS441IBAxs — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 25, 2022

ore 15:00 – E’ la volta di Biagio che sfila con tanto di mozzarelle. Voti bassi dalle dame con Stefania: “non trovo alcun senso”. Gianni, invece, ricorda: “questa sfilata l’ha fatta Sara, stessa canzone e mozzarelle. Vi siete messi d’accordo?“. Non solo, l’opinionista precisa: “ora la gente sa che vendi le mozzarelle“, mentre Tinì “credo che nel tuo modo ci rimarrai tu e le mozzarelle, non ci sarà spazio per le donne“. Anche Maria De Filippi: “l’arte della seduzione la mozzarella? Penso che non ci sia nulla di male nella vita, capisco che uno vende delle mozzarelle. Fai una roba del genere, ti fanno tana, non c’è bisogno di dire ‘no, non è vero‘”. Si prosegue con Riccardo che porta delle rose per Ida.

ore 15:15 – In passerella è il momento di Fabio che chiede scusa alle donne per come si è comportato e in particolare a Tina: “è una donna – mamma di 3 figli, ha fatto qualcosa di grandioso e non posso permettermi di dire certe cose“. Poi è la volta di Alessandro V che non convince particolarmente, mentre il professore Franco delude tutte le dame: “ha messo inquietudine“. A seguire Alessandro sulle note di “E già” di Vasco Rossi che conquista tutti con tanto di standing ovation e voti 10.

ore 15:30 – La sfilata maschile con tema “l’arte della seduzione” prosegue con Fabio che colleziona tutti 8-9-10. Poi è la volta di Gianluca che riceve 0 da Stefania, 3 da Catia “a me fa ridere così, non mi ha sedotto. Era goffo nei movimenti“, mentre Sara dà 2 “è stato goffo“. Si prosegue con Davide e infine con Saverio. E’ tempo di classifica: al quinto posto Alessandro V., quarto classificato Armando, terzo Fabio, secondo Riccardo e primo posto per Alessandro.

ore 15:45 – Gemma è uscita con Maurizio. La dama non è sicura di voler continuare: “ieri sera hai cercato di baciarmi quando ci siamo salutati, ma non ho provato nulla e non posso mentire a me stessa e te”. Non solo, la dama rivela: “mi ha detto che era eccitato”, ma il cavaliere si difende “non ho detto eccitato, ma le ho fatto i complimenti per il vestito. Secondo me esageri”. Sfuma così l’ennesima conoscenza della dama.

Maurizio legge i messaggi tra lui e Gemma… 🤭 #UominieDonne pic.twitter.com/621NstPAeN — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 25, 2022

ore 16:00 – In studio è il momento del ritorno di Nadia e Massimiliano. La coppia, uscita innamorata dal programma, continuano a vivere il loro amore. “Viviamo insieme da un paio di mesi, è impegnativo. E’ un vulcano, sembrano 10 Max che si muovono, non è facile mettere due persone come noi, vuoi per l’età, vuoi per i vissuti forti e le teste…”.