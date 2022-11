Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 24 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Riccardo. Dopo l’uscita dal programma della ex Ida Platano, il cavaliere è andato a cena con Gloria. Cosa è successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 24 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Riccardo che è uscito con Gloria. La dama racconta: “l’ho trovato diverso rispetto a prima, ma non c’è stato alcun bacio. E’ stato giusto così“.

“L’ho trovato abbastanza diverso… più presente” Gloria e Riccardo continuano a conoscersi! Voi come li vedete insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/AXUzQdheMc — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 24, 2022

ore 15:00 – Si passa alla conoscenza tra Daniela e Walter. Il cavaliere racconta: “procedeva tutto bene…” ma la dama lo invita a “raccontare i fatti reali“. Allora Daniela racconta: “mi hai detto che il mio comportamento non era stato maturo, mi hai fatto tante domande…” ma tra i due c’è stata una discussione per un profumo. Il cavaliere decide di terminare la conoscenza.

“Io sono un po’ abbattuta” Cosa sarà successo tra Daniela e Walter? #UominieDonne pic.twitter.com/UVm9uXTrTo — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 24, 2022

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Alessandro. Dopo la puntata il cavaliere si è confrontato con Eleonora. Intanto dopo l’uscita con Paola decide di fermare la conoscenza: “non me la sento di continuare, non mi andava di cercare un contatto, un bacio”. Anche la dama conferma: “si ce lo siamo detti entrambi”. Il cavaliere è uscito anche con Desdemone: “siamo stati a cena, siamo stati bene e ci rivediamo domani“.

ore 15:30 – In studio si discute ancora per il comportamento di Eleonora verso Alessandro. La dama racconta di essere interessata, ma di non aver sentito la tremarella, anche se i fatti raccontati dal cavaliere fanno pensare a ben altro.