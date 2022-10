Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 20 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Ida e Alessandro. Cosa sarà successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 20 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Ida e Alessandro. Dopo la dichiarazione d’amore del cavaliere, la Platano rivela di non essere interessata a riprendere la conoscenza.

“A me tutta questa situazione mi sta dando un po’ fastidio” Che ne pensate delle parole di Claudio? #UominieDonne pic.twitter.com/xzvEG20pIk — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 20, 2022

ore 15:00 – Claudio è rimasto molto deluso dal comportamento di Ida: “hai perso punti. Mi ha dato fastidio questo atteggiamento con Alessandro, meglio vederlo adesso qua. Anche la volta scorsa con il tuo ex, tutta questa situazione che hai alle tue spalle mi dà un pò fastidio e adesso hai reso questa situazione molto più pesante per me. Io non faccio i giri“, ma Tina interviene “ma basta“. La Platano replica: “ho notato che un pò per il mio passato, anche se io ho chiuso la mia storia con Riccardo, ma lo vedo molto frenato, ma se dopo una cena ti senti come se fossi la tua fidanzata, no. A me Claudio piace come persona, lui ha delle paure, ma gli ho anche detto prova a farti conoscere“. Maria De Filippi domanda: “con chi usciresti stasera con lui o Alessandro?” con la dama “con lui proprio no per come ha reagito“.

“Sono molto affascinato da Gemma…” Roberto potrebbe essere l’uomo giusto per Gemma? #UominieDonne pic.twitter.com/G0xnnKpEFo — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 20, 2022

ore 15:15 – A centro studio Roberto. Il cavaliere è uscito con Gemma, Paola, Paola e Silvia. La Galgani gli ha portato un pensierino: dei cioccolatini tipici torinesi e il cavaliere per lei ha scritto una lettera. Intanto Gemma attacca Paola: “non mi fai ridere, non sono un pagliaccio. La volta scorsa ti sei avvicinata tutta carina, amiche proprio per niente, visto che siamo interesse allo stesso uomo. Sei stata sleale e pretestuosa“.

ore 15:30 – Roberto è molto interessato a Gemma, ma Tina è incredula che il cavaliere possa essere attratto dalla dama. In studio si discute della cosa con il cavaliere che rivela: “io non passerò nessuna notte, quando darò un bacio uscirò dal programma“.

ore 15:45 – E’ il momento delle troniste. Lavinia racconta dell’esterna con Alessio, ma qualcosa l’ha spinta ad abbandonare. Maria De Filippi racconta: “quest’estate conosco Lavinia e scopro che soffre d’attacchi di ansia. Non è una cosa facile da vivere perché ti spaventa tanto”. La tronista: “fuori lo so gestire, qui dentro è più difficile e mi dispiace tanto se non riesco a gestire dei momenti, mi spiace anche che loro mi vedono così. Sai cos’è è un pò che ce li ho, ma non voglio mai farlo vedere fuori perchè non voglio mostrare le debolezze e la fragilità. Qui è difficile nasconderle, non ne ho mai parlato perchè me ne vergogno, ma è una cosa mia per non far vedere le fragilità, ma le sto superando”.

Primo bacio tra Lavinia e Alessio! Potrebbe essere il ragazzo giusto per lei? #UominieDonne pic.twitter.com/DYe69Df17H — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 20, 2022

ore 16:00 – Lavinia e Alessio si sono baciati in esterna. “Sono felice che si sia aperto almeno un minimo, avrei aspettato lei se ne avesse voluto parlare. Mi ha fatto molto piacere che è voluto tornare, sono stato molto bene con lei” – dice il corteggiatore – “quella sua fragilità ha fatto cadere un muro che solitamente c’è quando due persone si stanno conoscendo e mi sono sentito molto proiettato verso di lei”. La tronista: “ho sentito tantissimo nella sua spontaneità e naturalezza ho sentito questo sentirmi protetta che mi è piaciuto tanto”.