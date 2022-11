Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 10 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama è uscita con Franco. Il cavaliere: “è stata una serata molto piacevole, è stata una sorpresa che non m’aspettavo“.

ore 15:00 – Stefania ha uno scontro con Roberta: “parli in un modo non decoroso e sei anche mamma“. Tina interviene: “questo momento con quel baccalà di Franco la in mezzo non vale niente, lui non è interessato a nessuna di voi due”. Intanto la dama è uscita anche con Alessandro a cui ha lasciato il numero.

ore 15:15 – In studio tutti sono increduli sull’interesse di Franco verso Gemma. Gianni: “quando esci con una persona desidero di rivederla, tu parli di curiosità e di una bellissima cena“. La Galgani crede al cavaliere, ma perfino Maria De Filippi prende la parola: “lui ti sta spiegando il 2 di picche che ti darà la prossima settimana“.

ore 15:30 – Si passa al trono classico di Federico. Il tronista ha discusso con Alice dopo la puntata che ha deciso di fargli una sorpresa: “non sarei riuscita ad aspettare la puntata. Arrivando a casa ho maturato la cosa, ci ho dato un peso perchè lui mi interessa e quindi il fatto che lui abbia messo in dubbio il mio carattere ha proprio scombussolato la cosa”.