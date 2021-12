Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Marcello lascia il programma, ma non prima di scontrarsi con Armando.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Gemma. La dama assente perchè risultata positiva al Covid-19 conoscerà a distanza un nuovo corteggiatore. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del mercoledì 1 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – A centro studio Isabella parla della conoscenza con Fabio.

ore 15:00 – Isabella: “c’è un’altalenanza di sensazioni, da un lato vuoi fare mille cose e dall’altra c’è la paura, ma lui assomiglia tantissimo alla persona con cui vorrei passare i prossimi dieci anni“. Gianni allora domanda: “cosa manca affinché possa essere un amore?” con la dama che spiega “in questo periodo noi siamo stati prevalentemente per alberghi. Po improvvisamente c’è stato un cambio di programma: abbiamo passato una sera nella sua casa. C’erano diversi km e mi sono ritrovata a pensare ‘che strano tipo di sensazione’ erano tantissimi anni che non mi succedeva di andare a casa di una persona dove avrei visto gli amici e la famiglia”.

ore 15:15 – Gemma in collegamento da casa per via della positività al Covid-19 invita la dama ad uscire dal programma, ma Isabella precisa: “avrei bisogno ancora di qualche settimana. Ho chiesto alla redazione di poter continuare. Se, invece, Gemma ritiene che il percorso sarà poco interessante” con Tina che ricorda “non ha alcun potere decisione, è una sua opinione, lei oramai ha perso la memoria“. Anche Armando invita a lasciare il programma, ma Tina si infuria: “ma chi siete voi per decidere che deve Isabella deve andare via? Sono stanca di sentire queste falsità, ma siccome Isabella sta sulle pall* a Gemma e Armando…ma decido io: Isabella avrà tutto il tempo per decidere se restare o meno”.

ore 15:30 – Si passa al Trono Classico di Roberta. La tronista si confronta con Luca: “abbiamo due caratteri che portano ad una incomprensione che non serve a niente. Volevo chiederle, anche se il mio è un gesto istintivo, ieri quando l’ho vista mi piangeva il cuore; forse non mi rendo conto di quanto lei ci tiene a me. Mi scuso per quello successo.”

ore 16:00 – Sul finale una lettera di Ciprian per Andrea Nicole: “mi sono innamorato di te. Nei momenti in cui nessuno ci guarda siamo veramente noi stessi e sento che siamo una cosa sola. Ti adoro, lo sai che tutto quello che ho fatto è per il tuo cuore e non per gli altri. Non vedo l’ora di viverti fuori da qua dentro e non ti rendi conto di quanto tu faccia già parte della mia vita”.