Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 4 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ennesimo scontro fra Tina e Gemma.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà del trono di Luca e delle segnalazioni sulla corteggiatrice Eleonora. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata riprende dal trono di Luca. Il tronista ha deciso di eliminare Eleonora dopo le varie dichiarazioni pervenute su una possibile relazione fuori dal programma.

Gianni e Luca sono al telefono con la persona che ha fatto la segnalazione su Eleonora, e… #UominieDonne pic.twitter.com/ZMfCllplP4 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 4, 2022

ore 15:10 – In studio è il momento di Isabella e Fabio. Prosegue l’amore tra i due con il cavaliere che racconta: “è difficile passare 70 giorni insieme, è stato bello“. Gemma dal parterre: “Isabella si è lamentata del fatto che non avessi pianto quando è uscita, ma i nostri rapporti non erano proprio amichevoli. Condivido la gioia per questa storia, ma in quel momento lo trovavo fuori luogo“. La dama replica: “le hai spese per tutto, almeno una lacrima…” con Tina “quando piange è la Gemma finta“.

ore 15:30 – Nadia, invece, si complimenta con Isabella: “prima eri bella, adesso sei splendida“. Anche Gemma è dello stesso parere: “ti sei addolcita, hai il viso più bello e lo trasmessi a tutti noi“. La dama precisa: “la mia vita è migliorata perchè ho conosciuto Fabio, vivo una vita più appagante, ma non credo che io fossi così diversa prima, le fondamenta sono quelle“. Anche Tinì interviene: “siete luminosi, Gemma è l’amore a cambiare le persone“. Gianni, invece, “sono felice per voi, ma se tornassi indietro ripeterei esattamente quello che pensavo. Detto questo, ti ho attaccata per quanto riguarda la tua presenza nel programma e mai sul personale, cosa che hai fatto tu e mi dispiace”. La dama si difende: “mi hai attaccato sul personale, ho fatto un percorso rapido, cristallino e senza paure”.

ore 15:45 – Si passa a Massimiliano e Nadia. Il cavaliere ha descritto la dama come una donna rigida, ma lei ribatte: “non lo sono, mi sciolgo quando mi innamorato“. Massimiliano però è interessato alla dama.