Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 28 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Tina scherza con Gemma paragonandola a Nino D’Angelo.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del Trono di Verona, ma anche dello scontro tra Tina e Pinuccia. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 28 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma e Franco. La dama è uscita col cavaliere, è andato tutto bene, ma in studio arriva una nuova donna per conoscerlo.

ore 15:00 – In studio Elena si presenta per Franco. “Mi piace molto ballare, andare a teatro, andare alle mostre, mangiare” – dice la dama, ma il cavaliere non è pronto “mi dispiace, ho iniziato questa relazione con Gemma e non mi va“. Tina la pensa diversamente: “secondo me non le piaci, se no saresti rimasta. Se volevi rispettare Gemma avresti detto ‘Maria non voglio farla entrare’. Allora perchè l’hai fatta entrare?”

ore 15:15 – Si discute in studio tra Franco e la dama Elena: “se sapevo che eri interessato solo a Gemma non venivo. E’ la prima volta che vengo rifiutata”. Gianni e Tina non credono al cavaliere che si difende: “non ho mancato di rispetto a Gemma perchè ho fatto sedere un’altra persona“. La Cipollari è una furia: “tu ha detto che la signora Elena ti piace, ma non la conosci perchè stai frequentando Gemma. Allora ho detto stoppiamo le telefonate per lui, vorrei capire dove ho sbagliato?“.

ore 15:30 – Armando interviene: “scusa durante la conoscenza con Gemma hai intenzione di conoscere altre donne?” e Franco replica “ma a te che frega?“. La Galgani allora precisa: “fammi capire vuoi divertirti con me?”.