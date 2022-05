Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 24 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ida e Riccardo in lacrime ballano insieme.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora di loro due.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 24 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 -La puntata riprende da Ida e Riccardo.

ore 15:00 – Marco si confronta con Riccardo: “lei è stata in terapia un anno, ma dovresti andarci tu. Sei un pagliaccio, nessuno mette in dubbio quello che hai passato, ma quando c’è un punto, c’è un punto. Non è giusto per lei, finiscila. Tanto non la vuoi, si è capito, se no la prendi e ve ne andate”. Il cavaliere replica: “il silenzio a volte è meglio”. Ida: “mi sono data del tempo, ci ho pensato tutta la notte, ma non riesco a sentire nulla. Mi dispiace davvero”.

ore 15:15 – Riccardo prende in giro Marco dopo il due di picche di Ida e in studio si discute dell’atteggiamento del cavaliere. “Sei proprio cattivo ed infantile” dice Fabio, anche Gianni è contrariato “non puoi fare quello che non vuoi che ti venga fatto. Avete discusso, lui ti ha parlato male, ma quando Ida l’ha lasciato non dovevi aggiungerete nient’altro. Perchè aggiungere parole anche offensive?”. Anche Ida è contrariata: “cosa ti ha detto? Quello che pensava di te. Tu non rispondi mai, devi essere chiaro”. Anche Maria De Filippi è stranita dal comportamento di Riccardo: “ma che significa allora il tuo interesse per Gloria?”.

ore 15:20 – In studio si tocca la follia con Riccardo che, ripreso dalla domanda di Maria De Filippi “torneresti con Ida?“, risponde “ma non posso dirlo“. Ida allora lo incalza: “rispondi ora, così si mette un punto per sempre“. Il cavaliere non risponde e la dama con gran classe lascia lo studio urlando: “vai a farti fott*re!“.

ore 15:45 – Dopo il teatrino folle di Riccardo e Ida, si passa al Trono classico di Luca. Il tronista è uscito con Soraya e Lilli. “Sono due esterne diverse, non ci ho pensato al bacio. Sono stato veramente bene e sono stati bei momenti con entrambe” – precisa il tronista con Lilli che aggiunge “c’è stato molto dialogo e intesa mentale“.

ore 16:00 – Sul finale si torna a parlare di Ida e Riccardo con il cavaliere che precisa: “mi farebbe piacere riprendere un dialogo. Non potrei dirle ricominciamo e andiamo a vivere insieme, mi farebbe piacere uscire“. Alla fine il cavaliere riesce a chiederle di uscire insieme a cena. Cosa succederà?