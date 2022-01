Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 24 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la sfilata a tema ‘Pazza idea d’amore’: da non perdere la sfilata di Gemma!

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni spazio si parlerà sicuramente di Gemma. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 24 gennaio 2022 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – Tina ha scelto una canzone anni ’80 per l’ingresso di Gemma.

ore 14:55 – In studio Tina ha preparato una torta di compleanno per Gemma, ma ha sbagliato il numero. La Cipollari ha messo 75 anni, ma in realtà la dama ne ha 72 anni. Non solo, l’opinionista ha un regalo ma precisa “lo apri quando sei sola a casa“, ma la dama vuole sapere di cosa si tratta. E poi spunta una lettera che divide il pubblico in studio.

Tina vs Gianni 🔥 Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/ejERyZ0LRf — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2022

ore 15:00 – Gemma apre il regalo di Tina: si tratta di un ortaggio e lo restituisce al mittente. “Sei squallida” dice la dama con le due che litigano animatamente. Gianni difende Tina: “non è giusto, almeno il giorno del suo compleanno tutte quelle parole e se le fai un regalo…o fai un gesto carino o non lo fai“, ma la Cipollari: “ma è tua nonna che la difendi?“.

ore 15:15 – Gemma è incuriosita da Massimiliano, new entry del Trono Over. Tina lo avvisa: “si è rifatta le labbra, il seno e il lifting“, ma il cavaliere replica “non pensavo di arrivare subito alle protesi, ero venuto alla ricerca di emozioni“.

Potrebbe nascere qualcosa tra Gemma e Massimiliano? #UominieDonne pic.twitter.com/i5q6ZFMyNv — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2022

ore 15:20 – Gemma balla la colonna sonora di ‘9 settimane e mezzo” per Massimiliano.

ore 15:40 – A centro studio è il momento di Ida. La dama è uscita con Andrea, ma precisa: “mi sono dato la possibilità di conoscerlo, anche se l’ho sentito pochissimo. Me ne darò un’altra visto che non so nulla di lui”. La De Filippi domanda a Diego se è seccato da questa cosa e il cavaliere replica: “beh certo che mi da fastidio“.

Ida si aspettava altre dimostrazioni da Diego… Sarà definitivamente finita la loro storia? #UominieDonne pic.twitter.com/TgHBt17tm7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2022

ore 16:00 – In studio c’è Saki. Poi è la volta di Giovanna e Giannino a centro studio. Tra i due la conoscenza finisce, ma per la dama c’è un nuovo cavaliere. Si tratta di Luciano che arriva direttamente da C’è posta per te!