Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 2 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma ha girato un video in cui mostra la giornata che vorrebbe vivere con il suo lui.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà della conoscenza tra Ida e Alessandro. Cosa è successo tra i due ? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 2 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende con un confronto fra Pinuccia e Tina. La dama lascia lo studio in lacrime: “mi dispiace, me ne vado. Non sono cattiva, ma non ce la faccio più. Mi sento male“.

ore 15:00 – Maria De Filippi esce dallo studio per confortare Pinuccia: “Alessandro non ti dimentico. Mario sono venuta qui per trovare un compagno, ne ho bisogno nella mia vita, qualcuno che mi vuole bene“.

ore 15:10 – A centro studio Nadia e Massimiliano. La dama racconta che non sono riusciti ad andare a Firenze per questioni di tempo e poi domanda: “vorrei sapere chi ha scritto il terzo biglietto il giorno di San Valentino”. Il cavaliere sorprende la dama: “vorrei chiederti di uscire oggi. Vorrei con te iniziare una cosa come la sentiamo, fuori dagli schemi. Abbiamo talmente tante cose in comune: dal mangiare, dal parlare, dal bacio, dal fare l’amore. Io sono veramente innamorato di te, non ero mai stato così in uno stato di felicità“.

ore 15:30 – Si passa a Ida e Alessandro. “Di pancia sono preso, ho una molla verso di lei, a volte però mi spaventa vedere lei spaventata” – dice il cavaliere che non vuole tirarsi indietro, anzi precisa “vado avanti, l’ho conosciuta come donna. Ho conosciuto il suo lavoro, la sua famiglia e voglio proseguire“. Eppure qualcosa non va: la dama è confusa sulla conoscenza con il cavaliere che richiede: “prendiamoci qualche altro giorno. Se poi va, va“. Armando dal parterre invita Ida a conoscere anche altre persone. Tina ribatte: “hai fatto delle ricerche su di lui? Hai delle novità?”.