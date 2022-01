Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 13 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la scelta di Roberta: la tronista ha scelto Samuele.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni protagonisti saranno Armando e Ida. Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 13 gennaio 2022 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con un nuovo confronto – scontro fra Tina e Gemma. Si discute di seno…

ore 14:55 – Si passa a Nicola messo sotto esame da Tina. Dopo i capelli, questa volta è il momento delle spalle. “E’ sproporzionato, quelle sono spalle che non stanno bene su quel collo” – precisa la Cipollari e torna sul colore dei capelli “non sono naturali e comincio ad avere qualche dubbio anche perchè sono troppo folti“.

Voi che ne pensate dell’esterna di Gemma e Stefano? #UominieDonne pic.twitter.com/eQbx6cmfxh — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 13, 2022

ore 15:10 – A centro studio è il momento di Gemma che è uscita con Stefano. La dama si è posta con aria di sufficienza come sottolinea Tina: “eri scioccata e non interessata“. Anche Teresanna precisa: “il signore non rientra nei tuoi gusti, ma credo che a Gemma piacciono tipi diversi, più giovani e fighi”. Tina non perde occasione: “sei una persona maleducata, ma tu chi ti credi di essere? Con quell’aria di superiorità, lui parlava della casa e tu eri scostante e scocciata”. La Galgani si difende “non è vero”, ma l’opinionista “ma almeno per una volta vuoi essere sincera? Perchè continui a fingere”.

ore 15:15 – In studio il nuovo tronista Luca. “E’ stata una notte intensa, ieri ci sono stati un sacco di sbalzi di umore: prima il dispiacere e poi c’è stata questa gioia che spero mi dia la possibilità di trovare una persona per starmi a fianco“.

ore 15:30 – Si passa al Trono Over. Nicola ha cambiato idea sulla sua dama. Intanto Alessandro riceve un messaggio speciale da Vasco Rossi.

Dopo il messaggio di Vasco sui social, Alessandro ci tiene a ringraziarlo… ❤️ #UominieDonne pic.twitter.com/AGCmPzL0ln — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 13, 2022

ore 15:35 – E’ il momento di Matteo. Il tronista è uscito con Martina.

Un’esterna diversa dalle altre in cui Martina ha deciso di raccontarsi! Sarà la ragazza giusta per Matteo? #UominieDonne pic.twitter.com/35lLvayycA — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 13, 2022

ore 15:45 – A centro studio Biagio e Elena. Per la dama c’è un nuovo corteggiatore, ma il cavaliere napoletano perde le staffe “o conosci solo me oppure no, se arrivava per me una donna non la facevo proprio scendere“. La dama cerca di difendersi: “sei una bella persona, ma non posso accettare un ricatto. Mi stai ricattando e non lo accetto“.

Biagio non ci sta! Chiuderà la frequentazione con Elena? #UominieDonne pic.twitter.com/fMNaSCDTdS — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 13, 2022

ore 16:00 – Sul finale Gemma si confronta con Stefano, mentre Nicola con Olga.