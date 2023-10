Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata spazio alla conoscenza di Gemma con il cavaliere Maurizio.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni la puntata riprenderà dalle esterne dei due tronisti Cristian e Brando. Nuovi scontri in arrivo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 4 ottobre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – A centro studio Gemma. La dama è stata a Livorno per 3 giorni con Maurizio, ma precisa: “non c’è stato un bacio, ma ci sono momenti molto profondi che mi hanno dato molto di più di un bacio“. Tina cerca di capire come mai sia cambiata in una conoscenza del genere.

Una notizia che Gemma proprio non si aspettava! #UominieDonne pic.twitter.com/KbY7w2Kngx — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 4, 2023

ore 15:00 – Gemma scopre in studio che Maurizio ha lasciato il numero ad un’altra donna. Si tratta di Elena che si siede a centro studio. Una delusione in arrivo per la Galgani. Gianni cerca di capire se Maurizio è davvero interessato alla dama di Torino oppure no. Anche Tina domanda: “sei attratto da lei?“, ma il cavaliere evade la risposta.

Le sensazioni di Maurizio dopo aver trascorso due giorni a Livorno insieme a Gemma! #UominieDonne pic.twitter.com/t5QxJqAlTk — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 4, 2023

ore 15:15 – Gemma cerca di difendere Maurizio: “abbiamo sentito qualcosa di più dell’amicizia“, ma Tina cerca di capire perchè non è scattato il bacio tra i due. “Sinceramente sono rimasto stupita” è il commento di Gemma quando scopre della presenza di Elena – “non sono contenta, ma l’avevo messa in preventivo visto che lui aveva detto che avrebbe conosciuto chiunque le avrebbe lasciato il numero“.