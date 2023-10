Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 31 ottobre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Scontro in studio tra Aurora e le dame Roberta e Barbara.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si continuerà a parlare di Manuela. La tronista ha deciso di abbandonare il trono, ma prima ha voluto confrontarsi con i suoi corteggiatori. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 31 ottobre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende dal confronto tra Manuela e Michele.

In bocca al lupo Manu ❤️ #UominieDonne pic.twitter.com/lr3EwHtfyh — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 31, 2023

ore 15:00 – Maria De Filippi cerca di far ragionare Manuela. “è umiliante, nessuno dei due è il tuo fidanzato, è una conoscenza“, ma la tronista Manuela replica “non si fanno conoscere, mi sento presa in giro, non ci siamo mai conosciuti con questi ragazzi. Due esterne abbiamo fatto e poi si sono trasformati.“. La De Filippi: “puoi andare avanti con due ragazzi a cui piaci. Ci saranno altri Michele e Carlo nella tua vita”. La tronista lascia il programma.

“Mi sento che questa volta è l’uomo giusto” #UominieDonne pic.twitter.com/2KOGOzuUqJ — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 31, 2023

ore 15:15 – Si passa a Gemma. La dama è uscita con Bruno. I due si confrontano in studio prima di lanciarsi in un seducente ballo, ma non scappa il bacio.

ore 15:30 – Gianni e Roberta si lanciano in un bacio passionale. “Azz bacia bene” – commenta la dama con Tina “sono rimasta senza parole, non potevo immaginare“. L’opinionista precisa: “volevo un pò risvegliare gli uomini“. Poi è la volta di Arturo, il cavaliere è uscito con Manuela.