Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 31 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata spazio al percorso di Luca.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi è tempo della scelta di Luca. Chi sceglierà tra Soraya e Lilli? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 31 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – Luca è pronto per la scelta. Prima Ida si alza per abbracciarlo: “penso che sia Soraya la scelta“. La prima ad entrare è Lilli.

ore 15:00 – Luca chiama Lilli. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata. Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente emozionato. “Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi indietro non cambierei niente, poi alla fine è uscita la parte più bella di te però alla fine ho dovuto ascoltare il cuore” dice il tronista motivandole la sua non scelta. La corteggiatrice scoppia in lacrime con Maria De Filippi che interviene “sei una ragazza speciale, hai diritto ad una persona che ti ami tanto“. Lilli prima di andare via abbraccia Luca, un gesto che Tina apprezza tantissimo “sei una bravissima ragazza, piena di valori e con un grande cuore. Non prenderla come una sconfitta, ma fuori da qui troverai il tuo grande amore“.

Un abbraccio vale più di mille parole! #UominieDonne pic.twitter.com/qCM4SeqFFu — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 31, 2022

ore 15:15 – E’ il momento di Soraya. “Abbiamo iniziato il percorso tra risate e imbarazzo” – dice Luca – “devo dire che fino ad un certo punto è stato un continuo crescendo. Poi ad un certo punto qualcosa è cambiato, non parlo del non-bacio, ma degli sguardi, delle sensazioni, degli abbracci. Questo ha cambiato qualcosa, tutto quello che c’era di bello, ma anche qualcosa detto di me era cambiato. Sentirti così a volte lontana, mi ha fatto capire quanto mi mancava il sorriso, gli sguardi, gli abbracci. C’è stato un momento quando ci siamo dati il primo bacio che al brindisi ti ho detto ‘al nostro primo tramonto insieme’ perchè vorrei che di tramonti ce ne fossero tanti tanti altri insieme”. La corteggiatrice scoppia a piangere: “perchè hai fatto così nell’ultima esterna? Mi hai fatto stare malissimo”.

“Vorrei che di tramonti ce ne fossero tanti altri insieme” ❤️ #UominieDonne pic.twitter.com/MCAgK3WrAd — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 31, 2022

ore 15:30 – Si passa al Trono Over. A centro studio Davide e tre dame: Daniela, Laura e Catia. Il cavaliere è molto preso da Laura, ma Daniela rivela che i due si sentono via messaggio.

Davide e Laura si stanno conoscendo, ma Daniela ha qualcosa da dire… #UominieDonne pic.twitter.com/jCFi8HhWHW — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 31, 2022

ore 16:00 – In studio si discute del comportamento di Davide dopo che Daniela ha fatto ascoltare dei messaggi vocali. Laura, intanto, si è alzata dal centro studio delusa dal comportamento del cavaliere.