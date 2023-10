Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 27 ottobre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata sono saltate diverse coppie: da Silvia e Donatella a Marco e Jasna.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà dell’abbandono del trono di Manuela. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 27 ottobre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

14.45: la puntata di apre con i protagonisti del trono Over: Elena e Maurizio (ex di Gemma). I due sono usciti insieme. La serata è andata molto bene e ci sono stati altri baci a stampo. Prima ancora che Maurizio entri in studio, Elena inizia a litigare con Gemma che non crede alla sua buona fede.

Tra Maurizio ed Elena c’è stato un altro bacio! Come proseguirà la loro frequentazione? #UominieDonne pic.twitter.com/yzIMazwxBo — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 27, 2023

Quando arriva in studio Maurizio, l’uomo sembra pronto a battagliare sia con Gemma che con Gianni e Tina. Iniziano le discussioni e i toni si accendono.

15.05: sotto la lente di ingrandimento finisce il rapporto tra Maurizio ed Elena che hanno troppi impegni di lavoro e non riescono ad incontrarsi e fanno tanti sacrifici solo per poter essere in trasmissione. Elena sottolinea che sono giorni e giorni che salta la pausa pranzo per poter recuperare i giorni di ferie che chiede per poter essere in puntata. Maurizio discute con Gianni e Tina per le sue convinzioni e poco dopo, quando Maria De Filippi gli dice che c’è una signora per lui, Maurizio dice di farla scendere.

15.27: Maurizio e Gemma litigano per una “serata” da fare insieme. Per Gemma si trattava di un evento vero e proprio che poi è diventato una cena a quattro dopo che lei ha chiesto una cosa più intima.

15.30: è la volta di Marcello che ha incontrato Jasna. Solo ieri Jasna – vedi diretta di Uomini e Donne – aveva interrotto la sua frequentazione di comune accordo con Marco. A quanto pare, però, quest’ultimo non pensava che lei si sarebbe ripresa così velocemente e ha qualcosa da dirle. Interpellato da Maria De Filippi, Marcello dice che: “Se lei dovesse darle la possibilità di un chiarimento, io trarrei le mie conclusioni… Le cose si fanno in due, se tu vuoi chiarire con lei e lei vuole chiarire con te, io mi do già delle risposte”. A questo punto Jasna dice: “Vorrei lasciar perdere la storia di Marco a ieri!” e Tina urla: “Perfetto!“.

Jasna e Marcello sono usciti insieme! Vi piacciono? #UominieDonne pic.twitter.com/tAmGnOZiVS — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 27, 2023

15.45: tutti ballano felici, o quasi. Maria De Filippi scherza con Roberta perché si guardava in giro sconsolata. Fa pertanto sedere Barbara e Roberta per fare un appello agli uomini e richiedere qualcuno che scenda per loro. Roberta dice che vorrebbe qualcuno diverso da tutti quelli presenti in studio e salva solo: Marcello, Silvio e Alessio.