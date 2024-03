Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 27 marzo 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata la scelta di Brando. Il tronista alla fine ha scelto di uscire dal programma con Raffaella.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Spazio al trono di Ida, ma novità anche nella nuova conoscenza di Gemma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 27 marzo 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

14.45: vanno in onda i momenti salienti della scelta di Brando di ieri con il dietro le quinte e quello che è accaduto dopo che tutti sono usciti dallo studio. Brando ha detto a Raffaella di essersi dimenticato, per l’emozione, di dirle parecchie cose.

15.00: Ernesto a centro studio: “E’ stata una uscita che non serviva“. Il protagonista del trono Over si scaglia contro Raffaella perché è uscita con Marcello. Secondo lui: “leì ha fatto un atto di misericordia”, “lui ha chiesto pietà”. Interviene Marcello visibilmente irritato per il termine: “misericordia“. Alla fine parla la diretta interessata. Tina nel frattempo spazza lo studio e raccogliere i petali rossi rimasti dalla scelta di Brando.

15.10: Ernesto e Marcello litigano. Ernesto decide di interrompere con Raffaella e sottolinea che con le altre donne con cui ha parlato o con cui è uscito non è scattato nulla. Marcello nel frattempo se l’è presa particolarmente e parla con Barbara.

15.25: Adriano deve lasciare il programma per problemi di lavoro. Il cavaliere del trono Over parla alla sua Luna e gli dice che sin da subito che è cambiato qualcosa dentro di lui. Che ha atteso felicemente anche un bacio a settimana. Ridono complici. Poi lui le dice: “Mi hai fatto vivere quella sensazione di famiglia che da tempo non vivevo“. Il discorso si conclude con: “Mi sono innamorato“. I due si vivranno fuori dallo studio!

13.35: spazio al nuovo tronista Daniele che è uscito in esterna con una corteggiatrice. Quest’ultima scende dalle scale, ma partono discussioni con le altre ragazze sedute vicino a Maria De Filippi.

Daniele attacca le corteggiatrici. A parte quella con cui è uscito, nessuna gli ha detto che gli piaceva. Le ragazze cercano di spiegarsi e di farsi conoscere.