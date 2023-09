Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 26 settembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata la tronista Manuela è uscita con due corteggiatori.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si torna a parlare di Gemma. Novità in arrivo per la dama? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 26 settembre 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Tina che riprende Maurizio. L’opinionista non crede al corteggiatore di Gemma.

Secondo voi il biglietto è vero o no? 😂 #UominieDonne pic.twitter.com/yIFY2e1fon — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 26, 2023

ore 15:00 – Intanto Elio ha qualcosa da dire a Tina. Alcune donne gli hanno scritto di essere bloccate dal “tritacarne Tina” e legge un messaggio in studio: “se cerchi un incontro piacevole che possa diventare qualcosa di più, stai attento a non essere utilizzato. Nessuna donna si avvicinerebbe temendo di entrare nel tritacarne Tina, sarebbe un suicidio. Ti assicuro potrebbe essere devastante quello che dice anche per una donna sicura di se“.

Gero sta uscendo con Angelica e con Cristina e… #UominieDonne pic.twitter.com/aTMT5mnDMr — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 26, 2023

ore 15:15 – Si passa a Gero. Il cavaliere è uscito con Angelica. I due sono stati molto bene insieme e c’è stato anche un bacio. Anche Cristina è uscita con lui, ma ha qualche dubbio: “eri distante di tuo. Questa cosa quando ci siamo salutati ho pensato: forse non c’è quella attrazione che magari ci dovrebbe essere“.

“Quello che ho sentito io forse è più forte rispetto a quello che ha sentito lui” #UominieDonne pic.twitter.com/OW34B7kfF1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 26, 2023

ore 15:30 – Si passa ai tronisti Cristian e Brando che hanno portato fuori la stessa ragazza: Beatrix. La corteggiatrice è uscita prima con Cristian e confessa di trovarsi molto bene con entrambi e di voler fare una scelta ponderata.