Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 16 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Fabio chiude definitivamente la conoscenze con Gemma e decide di accettare l’invito della nuova dama Maria Luisa.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Giorgia. La tronista è uscita in esterna con Raffaele: tra i due le cose proseguono bene, ma rifiuta un bacio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 16 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++