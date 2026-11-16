Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 15 novembre 2026? Di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv delle puntate domenicali di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive italiane.
Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In, Verissimo e Da noi a Ruota Libera del 15 novembre 2026
Su Rai1, dopo TG1 Libri, seguito da 3.921.000 spettatori con il 29,8%, e la presentazione, vista da 2.485.000 persone con il 19,8%, Domenica In raccoglie 2.720.000 spettatori con il 23,2% nella prima parte, 2.300.000 con il 21,4% nella seconda e 2.031.000 con il 18,7% nella terza. A seguire, Da Noi… a Ruota Libera conquista 2.016.000 spettatori, pari al 16,4%.
Su Canale5, L’Arca di Noè registra 2.203.000 spettatori con il 16,1%. La sfida Zverev-Jodar delle ATP Finals 2026 ottiene 1.268.000 spettatori e il 10,9%, mentre il dato comprensivo di pre e post partita sale a 1.345.000 spettatori con l’11,3%. Forbidden Fruit raggiunge 965.000 spettatori con il 9%. Verissimo raccoglie 1.635.000 spettatori con il 14,3% nella prima parte e 1.730.000 con il 13,6% nella seconda. I Saluti di Verissimo segnano 1.658.000 spettatori e il 12,5%.
Su Rai2, Green Lovers interessa 432.000 spettatori con il 3,4%, mentre l’incontro di Serie A Women Inter-Juventus richiama 288.000 spettatori, pari al 2,6%. Successivamente, TG2 Dossier registra 216.000 spettatori con l’1,9%.
Su Italia1, dopo E-Planet, seguito da 487.000 spettatori con il 3,8%, N.C.I.S. New Orleans ottiene 437.000 spettatori con il 3,6% nel primo episodio e 547.000 con il 5% nel secondo. The Equalizer raccoglie rispettivamente 616.000 spettatori con il 5,8% e 582.000 con il 5,1%. A seguire, Airport Security U.S.A. totalizza 532.000 spettatori con il 4,2%.
Su Rai3, il TGR informa 2.267.000 spettatori, pari al 17,8%. In Mezz’Ora registra 1.232.000 spettatori con il 10,2% nella prima parte e 846.000 con il 7,7% nella seconda, denominata In Mezz’Ora – Newsroom. Dopo la presentazione, seguita da 857.000 spettatori con il 7,9%, e Kilimangiaro – Il Grande Viaggio, che ottiene 1.123.000 spettatori con il 9,7%, Kilimangiaro raggiunge 1.391.000 spettatori e il 10,6%.
Su Rete4, Il ritorno di Colombo raccoglie 517.000 spettatori con il 4,2%, mentre Diario del Weekend segna 424.000 spettatori con il 3,9%. A seguire, Il grande cuore di Clara viene scelto da 371.000 spettatori, pari al 3,1%.
Su La7, Una Giornata Particolare conquista 542.000 spettatori con il 4,8%, mentre Barbero Risponde interessa 246.000 spettatori con il 2,2%. Successivamente, The Gift – Il dono ottiene 180.000 spettatori e l’1,3%.
Su Tv8, Un Natale da favola raccoglie 318.000 spettatori con il 2,6%, Due pattini e una corona raggiunge 368.000 spettatori con il 3,4% e Un Natale indimenticabile registra 283.000 spettatori con il 2,3%.
Sul Nove, Comedy Match intrattiene 296.000 spettatori con il 2,5%, mentre Little Big Italy totalizza 275.000 spettatori, sempre con il 2,5%.
Share della fascia del Preserale, l’analisi auditel
Su Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 raccoglie 3.202.000 spettatori con il 21,7%, mentre L’Eredità sale a 4.185.000 spettatori, pari al 24,4%.
Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida registra 1.545.000 spettatori con l’11,2%, mentre Caduta Libera raggiunge 2.253.000 spettatori e il 14%.
Su Rai2, la finale di Pallavolo – Supercoppa: Perugia-Civitanova richiama 615.000 spettatori, con uno share del 3,9%.
Su Italia1, Studio Aperto Mag ottiene 640.000 spettatori con il 4,3%. A seguire, C.S.I. – Scena del Crimine viene scelto da 518.000 spettatori, pari al 2,9%.
Su Rai3, i TGR informano 2.637.000 spettatori con il 15,2%, mentre Blob raccoglie 857.000 spettatori e il 4,5%.
Su Rete4, La Promessa conquista 911.000 spettatori, pari al 5%.
Su Tv8, Foodish totalizza 373.000 spettatori con il 2,3%.
Sul Nove, Little Big Italy interessa 523.000 spettatori, con uno share del 3,8%.
Audience Access prime time
Su Rai1, Nations League – Pre partita raccoglie 6.009.000 spettatori, con uno share del 30,2%.
Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna, seguito da 3.299.000 spettatori con il 16,1%, La Ruota della Fortuna raggiunge 4.115.000 spettatori, pari al 19,4%.
Su Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 794.000 spettatori con il 3,9%.
Su Rete4, Realpolitik registra 681.000 spettatori con il 3,4% nella prima parte e 496.000 spettatori con il 2,3% nella seconda.
Su La7, In Onda interessa 703.000 spettatori con il 3,3% nella prima parte, mentre In Onda Prima Serata ottiene 580.000 spettatori e il 2,8%.
Su Tv8, 4 Ristoranti totalizza 559.000 spettatori, pari al 2,7%.