Dopo il successo di ‘Bello di Mamma… Rai! – Speciale Tv’, che lo scorso 26 settembre ha conquistato la prima serata di Rai1 con 2.104.000 telespettatori e il 16,7% di share, Enrico Brignano torna con uno dei suoi spettacoli in prima serata su Rai2. Si tratta di “Innamorato Perso“, uno show che ritrova così una dimensione televisiva. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti.

“Innamorato perso” di Enrico Brignano su Rai2

Stasera, lunedì 16 novembre 2026, dalle ore 21.20 appuntamento su Rai2 con Enrico Brignano nello show “Innamorato Perso“. Lo showman torna in tv dopo il grandissimo successo di “Bello di Mamma… Rai! – Speciale Tv” che su Rai1 raccolse 2.104.000 telespettatori con il 16,7% di share. Uno spettacolo che parte da una domanda semplice: «C’è qualcosa di più bello di essere innamorati?». Brignano ha costruito intorno a questo interrogativo uno spettacolo che racconta le emozioni e le contraddizioni dell’innamoramento, dalle mani che sudano alle ginocchia che tremano, fino alla sensazione che il mondo possa improvvisamente apparire diverso.

Tutto ha inizio dall’amore per i figli. Diventato padre da poco all’epoca dello spettacolo, Brignano scopre un sentimento capace di trasformare il suo modo di guardare alla vita. Un’emozione che si estende alla compagna, al lavoro e a tutto ciò che lo circonda, senza dimenticare le difficoltà e le contraddizioni del presente, affrontate con la sua consueta ironia.

“Innamorato Perso”, gli ospiti di Enrico Brignano su Rai2

Enrico Brignano è il protagonista assoluta di “Innamorato perso”, un one man show in cui il comico, cabarettista, showman, attore e regista conferma ancora una volta il suo innato talento. Non solo la forza della parola, ma anche mimica e tempi comici ben proporzionati in uno show che regala più di due ore di spettacolo con lo showman che racconta anche la possibilità di vivere una seconda giovinezza. Tra onologhi, musiche originali, coreografie e scenografie animate da luci e immagini, lo spettacolo vede anche la partecipazione della moglie Flora Canto e di un corpo di ballo.

Lo spettacolo è scritto da Brignano con Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico, con le musiche di Andrea Perrozzi, le coreografie di Marco Bebbu, i costumi di Valentina Davoli e le scene di Marco Calzavara. L’audio è di Federico Farina e le luci di Christian Andreazzoli, con la direzione tecnica di Marco Pupin.