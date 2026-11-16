Ascolti tv domenica 15 novembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Belgio-Italia” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Belgio-Italia vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 15 novembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Belgio-Italia” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Belgio-Italia, la partita della Nazionale Italiana di Calcio di Nations League ha incollato alla tv 8.006.000 spettatori pari al 39.2% di share.
Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha tenuto col fiato sospeso 482.000 spettatori (2.7%).
Rai 3: Report, il programma televisivo condotto quest’anno da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale ha raccolto 876.000 spettatori pari al 4.5% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha registrato 678.000 spettatori con il 5.4% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della soap turca hanno appassionato 1.674.000 spettatori con uno share del 11.4%.
Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo speciale di Luigi Pelazza ha interessato 1.142.000 spettatori con il 10.4%.
La7: House of Trump, la serie che racconta le cronache trumpiane: un racconto instant e originale della presidenza USA ha incuriosito 361.000 spettatori con il 2.2%.
Tv8: Mia moglie per finta, il film del 2011 diretto da Dennis Dugan. Mia moglie per finta. Brooklyn Decker e Adam Sandler ha divertito 308.000 spettatori con il 1.9% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.498.000 spettatori con il 7.9% e 1.269.000 spettatori con il 9.4% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: NON IN ONDA;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.115.000 spettatori con il 19.4% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 novembre 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.720.000 spettatori con il 23.2% nella prima parte, 2.300.000 spettatori con il 21.4% nella seconda parte e 2.031.000 spettatori con il 18.7% nella terza parte;
- Da Noi… A Ruota Libera: 2.016.000 spettatori con il 16.4%.
Canale 5
- Forbidden Fruit: 965.000 spettatori con il 9% di share
- Nitto ATP Finals Live: 1.268.000 spettatori con il 10.9% di share;
- Verissimo: 1.635.000 spettatori pari al 14.3% nella prima parte e 1.730.000 spettatori pari al 13.6% nella seconda parte (I Saluti di Verissimo a 1.658.000 e il 12.5%).