Le anticipazioni della nuova stagione di “Uomini e Donne“ promettono scintille visto che è stata sfiorare l’ennesima rissa in studio. Cosa è successo e chi sono i protagonisti di questo scontro?

Uomini e Donne anticipazioni: lite tra Pinuccia e Tina Cipollari

Da lunedì 19 settembre 2022 al via la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico. In studio ritroveremo tronisti e troniste del Trono Classico, ma anche cavalieri e dame del Trono Over pronti ad innamorarsi, ma anche a battibeccare e litigare. In questi giorni si stanno registrando le nuove puntate e le anticipazioni di quello che vedremo in tv sono davvero interessanti.

Prima di tutto prosegue il confronto – scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia. Tra l’opinionista e la dama non scorre buon sangue come hanno ampiamente dimostrato nella precedente edizione. La puntata, infatti, inizia proprio con una lite tra le due che non hanno alcuna intenzione di sotterrare l’ascia di guerra. Il peggio però deve ancora arrivare visto che poco dopo a centro studio si siede Ida Platano. La dama, dopo l’ennesima delusione dall’ex Riccardo Guarnieri, ha deciso di voltare pagina iniziando una nuova conoscenza con un corteggiatore.

Non solo, la Platano ha anche deciso di conoscere un corteggiatore arrivato in studio per lei. La nuova conoscenza di Ida ha fatto ingelosire Riccardo che ha litigato con il nuovo corteggiatore.

Riccardo Guarnieri: sfiorata la rissa con il nuovo corteggiatore della ex Ida Platano

La discussione si accende tra Ida Platano e l’ex Riccardo Guarnieri coinvolgendo anche Gemma Galgani. Poco dopo però Riccardo litiga con il nuovo corteggiatore di Ida sfiorando la rissa. Per fortuna l’intervento di Maria De Filippi è stato provvidenziale, visto che la padrona di casa è riuscita a sedare gli animi invitando i due cavalieri a stringersi la mano. Un gesto che ha riportato il sereno in studio. La De Filippi, dopo la rissa sfiorata, ha chiesto ancora una volta ad Ida cosa prova per Riccardo invitandola a fare una lista dei pregi e dei difetti dell’ex compagno.

Riccardo nel sentire la ex Ida si è commosso. Che dire: possibile che tra i due ci sia l’ennesimo ritorno di fiamma? I fan sono avvisati!