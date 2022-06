Cosa è successo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne? E’ calato il sipario sull’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi con la scelta della tronista Veronica, ma i telespettatori sono curiosi di sapere come è finita tra una delle coppie più seguite e chiacchierate del programma. Sono tornati insieme oppure no?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno insieme?

A “Uomini e Donne” Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati ad appassionare i telespettatori con la loro “storia infinita”. Il ritorno in studio del cavaliere è stato un colpo al cuore per la dama che, nonostante fosse intenta a conoscere nuove persone, non ha mai nascosto di essere ancora innamorata di lui. Dopo una serie di tira e molla, i due hanno deciso di riprovarci, ma le cose sono andate nuovamente male. Proprio la Platano, ospite di Verissimo, ha raccontato:

Quando mi sono trovata a Uomini e Donne con davanti Riccardo ho detto tutto quello che potevo dire, anche con difficoltà. Come avete visto, non mi sono sentita molto bene. Non mi sento di aggiungere altro, per il momento. Deve passare questa fase. Poi magari ci sentiremo più avanti.

Riccardo, invece, dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, ha fatto delle rivelazioni molto più chiare su come sono i rapporti oggi con la dama: ”

Mi sono accorto di essere stato bloccato perché su Whatsapp era sparita la foto del suo profilo dalla nostra chat, e sui social siamo spesso stati taggati insieme in questi giorni e, quando ho cliccato sul suo nome, l’utente è risultato inesistente.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri oggi: sono una coppia?

Non solo, Riccardo Guarnieri è tornato a parlare anche della cena con Ida Platano. Un Tête-à-tête che non ha sortito gli effetti sperati, visto che i due hanno litigato in modo molto accesso prendendo nuovamente due strade diverse.

Durante la cena Ida si è avvicinata. Mi ha accarezzato, ma io ho letto quelle carezze come gesto d’affetto. Le ho viste molto simili a quelle che anche io le davo durante i balli o quando parlavamo in studio. Lei, il giorno dopo, invece ha sottolineato che quei gesti avevano un altro significato.

Il cavaliere ha sottolineato che voleva andarci piano con la ex, ma che lei ha frainteso tutto:

Lei, invece, nei giorni successivi alla cena mi era sembrata già catapultata in una relazione e a me questo è sembrato assurdo. Quello che volevo io era andarci con i piedi di piombo. Avevo bisogno di capire se questi due anni lontani ci erano serviti, se avevamo imparato dagli errori.

Come stanno oggi le cose tra Ida e Riccardo? Tra i due nessun ricongiungimento, anzi il cavaliere ha fatto una confessione davvero forte:

Ida per me non è e non sarà mai una persona qualsiasi ma se ho deciso di fare un passo indietro è perché ho dovuto tutelare me stesso in virtù di tali sentimenti. Volevo sentirmi amato. Purtroppo credo che il problema siano le insicurezze di Ida che la portano a non scendere a compromessi. Con Ida mi sono sentito la persona che non sono: un uomo cattivo.



Chissà che per settembre i due non possano decidere di riprovarci ancora, semmai proprio negli studi di Uomini e Donne!