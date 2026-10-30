Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 30 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma indiscussa protagonista: la dama si confronta e scontra con Fabio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende proprio dalla conoscenza in corso tra Gemma e Fabio. I due troveranno un punto d’accordo oppure no? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 29 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv