Stasera, venerdì 30 ottobre 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena con un televoto destinato ad eleggere il primo finalista di questa edizione. In studio, in qualità di opinioniste, di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della quattordicesima puntata del 30 ottobre, cosa succederà?

Venerdì 30 ottobre 2026 dalle ore 22.00 al via la diretta della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show presentato da Ilary Blasi su Canale 5. In studio a commentare le vicende dei vips le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Questa settimana il pubblico è chiamato ad una importante decisione: eleggere il primo finalista. A giocarsi un posto per la finale ci sono Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni e Jonathan Kashanian, Federica Morello e Roncaccia?

Spazio poi ai temi caldi e alle dinamiche degli ultimi giorni nella casa. Valeria Marini è sempre più protagonista dentro e fuori la casa del GF VIP, ma allo stesso tempo è isolata da alcune delle donne senior. In particolare da Marina La Rosa, Carmen di Pietro, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi con cui ha avuto diversi scontri. Anche Alex Belli negli ultimi giorni è stato protagonista di diversi scontri e confronti: dopo il faccia a faccia con Roncaccia e Varsi, l’attore ha avuto da ridere anche su Marina La Rosa. «Da quando è diventata una suoretta, non mi diverte più. L’ho conquistata… Mi dice sempre le solite robe, scontate» ha precisato l’attore che ha anche aggiunto – «lei è un pappagallo, lei prende cose e te le ripete, gli insulti te li ripete. Ma ritira fuori tutta la tua malvagità creativa». Un malcontento generale per l’attore che ha minacciato anche di abbandonare la casa, ma è stato trattenuto da Valeria Marini che, pur sottolineando di aver esagerato, ha precisato: «Alex è un tesoro. Lui non recita, è in subbuglio, è un artista. Lui chiede scusa poi continua…». Lo stesso Alex Belli si è poi confidato con Alex Belli rivelando: «non è che non ero vero prima, ero col freno a mano tirato. Se quando vi faccio vedere la parte più estrema di me non credete neppure a quella, ma cosa vi devo dire?».

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 30 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi e le percentuali del televoto per la finale

Durante la diretta della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi in finale tra Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni e Jonathan Kashanian, Federica Morello e Roncaccia? Il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alle prossime eliminazioni, mentre il più votato sarà il primo finalista..

Stando ai sondaggi online la favorita al posto da prima finalista di questo GF VIP è Marina La Rosa con il 41,04% delle preferenze seguita da Alex Belli con il 22,80%. Sul podio anche Federica Morello con il 18,65%, mentre Alessandro Roncaccia è stato votato dall’8,79%. Infine Jonathan Kashanian con il 5,13% e ultima posizione per Piera Meloni che racimola il 3,58% e rischia così di essere la seconda candidata alla prossima eliminazione.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: