Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) si prepara a regalarci nuovi colpi di scena nel daytime e nel serale di Canale 5. Oltre agli episodi in onda tutti i giorni alle 16:10 circa infatti, la serie turca torna anche il giovedì sera in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 2 al 6 novembre? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 2 al 6 novembre)

Asiye viene colpita dal proiettile destinato a Omer, e la famiglia Eren vive ore di angoscia in ospedale, fino a quando i medici non confermano che la ragazza è fuori pericolo.

Quanto accaduto la scia un profondo senso di colpa in Omer, che teme di aver deluso le sorelle. A peggiorare il suo stato d’animo ci sono poi le accuse di Doruk, che lo incolpa di aver messo tutti in pericolo. Tra loro scoppia così un altro acceso litigio.

Resul muore, Suzan arrestata, spoiler Tutto per la mia famiglia al 6 novembre

La morte di Resul peggiora ulteriormente la situazione, gettando Ayla e Berk nella disperazione. Suzan viene trovata dalla polizia accanto al corpo senza vita dell’uomo, con le mani sporche di sangue, e portata in centrale come principale sospettata.

Akif corre da lei per rassicurarla, promettendo di mettere a disposizione il suo avvocato. Poco dopo, scopre che il video compromettente sulla morte di Veli è stato salvato di nuovo su una chiavetta USB, finita misteriosamente nelle mani di Resul.

Grazie a Nebahat, Akif capisce che il dispositivo è di Kaan e affronta il ragazzo, il quale alla fine ammette di averlo avuto da Omer.

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate della dizi turca

Akif arla con Nebahat e le confessa di non amarla più, e di voler divorziare al più presto. Le sue parole colpiscono duramente la donna, che, dopo gli ultimi eventi legati a Resul, nutriva ancora la speranza di una riconciliazione.

Una settimana dopo, Suzan viene scagionata, mentre Ayla e Berk cercano di elaborare il lutto. Berk si rinchiude del tutto in sé stesso, passando le giornate isolato nella sua stanza. Ayla, invece, riceve la visita di Nebahat, che le offre sostegno e, allo stesso tempo, si assicura che il caso sia stato definitivamente chiuso.

Tutto per la mia famiglia puntate italiane:

A scuola, Omer ufficializza la sua relazione con Susen, mentre Asiye e Doruk si riuniscono. Costretto a lavorare con lei a un progetto radiofonico, Doruk approfitta dell’occasione per farsi perdonare e riconquistare la sua fiducia.

Un episodio imbarazzante rischia di incrinare di nuovo i rapporti tra i fratelli Eren: mentre si confida con Aybike nella sala radio, Asiye apre per errore il microfono e le sue parole contro Omer vengono diffuse in tutta la scuola. Il ragazzo sente tutto e, umiliato anche dalle provocazioni di Tolga, si allontana profondamente turbato.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Aybike decide di aiutare Berk, incoraggiandolo a sfogare la rabbia per la morte del padre prendendo a martellate un muro. Questo gesto simbolico lo aiuta a liberarsi della tensione accumulata e a ritrovare la forza di tornare finalmente a scuola.

Orhan viene a sapere da Enver che Sengul era al corrente del legame tra Omer e Tayfun. Sentendosi tradito, decide di lasciare casa e passa la notte in panetteria, dove il rapporto con Gonul si fa sempre più stretto. La sua assenza getta Sengul nello sconforto: determinata a riportarlo a casa e infastidita dalla vicinanza tra lui e Gonul, chiede aiuto a Hilmiye per elaborare un piano. Insieme riescono a convincere Yilmaz, il proprietario della panetteria, a non permettere a Orhan di continuare a dormire lì.