Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 16 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata un momento di sconforto per Gemma; la dama scoppia in lacrime delusa dal comportamento del cavaliere Fabio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono classico di Giorgia. La tronista prosegue la sua conoscenza con Raffaele e riprende gli altri corteggiatori, in particolare Lory e Lorenzo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 16 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++