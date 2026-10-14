Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 14 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata in studio scendono le prime corteggiatrici di Giovanni.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono di Giacomo. Il tronista è uscito con Martina, ma in studio la corteggiatrice Jessica non ci sta. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 14 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++